¿Víctor Guzmán le manda indirecta al Jimmy Lozano? “No jugué ni un minuto”

Después de que el Tri ganara la Copa Oro frente a la Selección de Panamá Víctor Guzmán regreso con los Rayados de Monterrey para jugar la Leagues Cup. El jugador regreso feliz de volver a la cancha, pues ya tenía tiempo que no jugaba un encuentro.

“Me vino bien regresar, sentirme respaldado por todos, contento porque ya pude jugar otra vez y poder completar 90 minutos que ya tenía ratito que no jugaba” revelo a TUDN.

Luego de ser parte del plantel de la Selección Mexicana que gano la Copa Oro, Guzmán lamento no haber podido tener participación ni saber sido tomado en cuenta por el Tri, pero confeso que Jaime Lozano le agradeció su profesionalismo durante todo el torneo de la Copa Oro.

“Me gusta como entrenador como persona. Estando con el no jugué ni un minuto, pero al final se acercó, hubo esa platica de agradecimiento porque no es fácil el estar sin jugar, te come la cabeza, te pasan mil cosas, tienen que entrenar e ir con actitud, yo estuve dispuesto, entrenaba y eso me lo agradeció, es una buena opción yo quisiera que fuera mexicano el técnico”. Señalo.

También a Víctor Guzmán le preguntaron sobre lo que ocurrió con la Selección Mexicana para poder alzar el título de Copa Oro después de que se marchara Diego Cocca y el arribo de Lozano al banquillo.

“Prácticamente cambiaron a dos jugadores y pareciera que nos diera algo. Fue otro equipo, también cambio la formación, no estoy diciendo que una mejor fuera mejor que la otra, el manejo de grupo, muchos se sentían identificados con Jimmy porque había rato sin técnico mexicano”. Finalizo el Toro Guzmán.