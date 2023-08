Se va la figura mexicana de la Leagues Cup

El negocio que se inventaron los Estadounidenses a costa de los equipos mexicanos de a poco empieza a cobrar factura, y es que, una de las figuras del certamen, el futbolista rayado Germán Berterame ha sufrido una dura lesión, la cual lo deja fuera para lo que resta del torneo, lo que significa que la Leagues Cup se queda sin una de sus máximas figuras. Germán Berterame había iniciado de gran forma en esta nueva era, del Club de Futbol Monterrey, teniendo buenas actuaciones no solo en liga, sino que también en la Leagues Cup, portándose como uno de los futbolistas estelares en esa competición, pues junto con Messi eran los máximos anotadores del torneo, con la lesión del inventor el equipo Rayado, más allá de que pueda levantar el trofeo de la leagues estaría perdiendo, pues ganar este torneo en realidad no representa gran cosa para el cuadro regiomontano, dado que el premio que se entrega al campeón es acudir a la liga de campeones de CONCACAF, torneo al cual ya está clasificado y el tema económico no es algo que un equipo como el Rayado necesite, es por eso, que el balance final para el Monterrey, seguramente saldrá con pérdidas importantes.