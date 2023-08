De los 18 que quedaban… Ahora solo quedan 2

No sé ustedes, pero a mí esta Leagues Cup se me ha hecho eterna. Siento que ya llevamos 6 meses viendo partidos con errores infantiles en defensa, han sido juego tras juego tras juego, y no, no me quejo para nada, de hecho, debo decirlo me ha parecido bastante entretenida, el espectáculo ha sido muy bueno, pero tantos juegos me parecen innecesarios. Pero bueno ese no era el punto.