Boca Juniors derrotó por penales a Nacional de Uruguay y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en el debut de Edinson Cavani

Boca sufrió demasiado frente a un Nacional de jugadores limitados y con pocas armas de peso en su plantilla para sellar su clasificación a los cuartos de final la presente edición de la Copa Libertadores,ya que el cuadro xeneize en la previa de la vuelta de la serie era el claro favorito a llevarse el partido sin pasar por la instancia de los penales en la que el equipo argentino estuvo más fino a la hora de ejecutar sus lanzamientos y de esta manera ganar con un resultado de 4-2.

Por fín se dió en Boca el ansiado debut de Edinson Cavani que en más de 70 minutos no demostró una gran actuación,tuvo una jugada para liquidar el partido y la serie pero no pudo hacer el gol.

Boca comenzó ganando a los 12 minutos,jugada que comenzó desde el fondo con un pase de Marcos Rojo para Barco,quien le dió un cambio de frente a Luis Advincula y este tiró el centro para que de cabeza convierta el 1-0 el uruguayo Miguel Merentiel.

Cuatro minutos más tarde con una gran jugada iniciada por Diego Zabala quien le dió un pase a Gabriel Báez que tiro un centro perfecto para el cabezazo de Alfonso Trezza que decretó el empate de Nacional de Uruguay por 1-1.

A partir del empate del bolso,el partido quedó totalmente equilibrado y el equipo uruguayo fue más punzante a la hora de buscar ponerse arriba en el marcador,Boca quedó en varios pasajes mal parado en su defensa,incluso en el juego aéreo pero Nacional no definió las jugadas a su favor con claridad.

Los puntos más altos de la noche en La Bombonera,fueron por ejemplo el ‘Colo’ Barco quien se destacó jugando como mediocampista por izquierda tirando buenos centros,generando juego y sobretodo fue clave en los dos goles xeneizes.

Jorge Almirón,entrenador de Boca,demostró muchas falencias haciendo cambios que no ayudaron a Boca a ganar el partido en los 90 minutos,quizás a Cavani lo termina sacando a los 71 minutos por cuestiones físicas o porque el ex futbolista del Paris Saint Germain,Napoli,Manchester United,Valencia,entre otros no estaba aún para jugar todo el partido ya que recién era su debut.En su lugar entró Darío Benedetto,quien hace tiempo no esta 100% comprometido con el equipo y tiene una debacle en su promedio de gol tremenda,tengamos en cuenta que Benedetto esta jugando con las valijas en las manos puesto que esta muy cerca de convertirse en refuerzo del Pachuca.Acá son las cuestiones que te ponen a pensar y uno dice «¿Por qué lo sigue poniendo el entrenador a Benedetto?»

Encima,saca al goleador del equipo Miguel Merentiel para poner a Marcelo Weigandt que no esta en un gran nivel para jugar con la camiseta de Boca Juniors.

A los 2 minutos del segundo tiempo,una gran jugada de Valentín Barco quien le da un pase a Frank Fabra que tira un centro que despeja de muy mala forma el futbolista de Nacional Gonzalo Castro y quien aprovecha que la pelota queda dentro del área es el peruano Luis Advíncula quien puso el 2-1 parcial para Boca.

Al minuto 71,Álvaro Gutiérrez entrenador de Nacional metió en la cancha al Colo Ramírez por Yonatan Rodríguez.Fue el mismo Ramírez quien cuatro minutos después puso el 2-2 definitivo tras una desatención en el fondo de Boca y una mala salida de Sergio Romero.

Ya en la definición por penales,arrancó pateando Nacional por parte del autor del 2-2 y Romero tapó el penal sin problemas.

Para Boca convirtieron Exequiel Zeballos,Darío Benedetto,Nicolás Valentini y Valentín Barco,además erró Pol Fernández quien podía haber definido la serie.

Por parte del Bolso convirtieron Diego Polenta y Emanuel Gigliotti.

Sufrida clasificación de Boca ante un Nacional que con un equipo sin tantas figuras jugó un gran partido en La Bombonera,ahora el xeneize esta a la espera de Racing y Atletico Nacional que se enfrentarán a las 21 hs de Argentina,18 hs de México en busca de un boleto a cuartos de final.