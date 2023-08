Los Frena en seco

No cabe duda que la figura de la edición del clásico regio numero 130 disputado en la ciudad de

Houston, Texas, lo fue el español Sergio Canales, quien tuvo un papel protagónico durante el

encuentro, además de ello, fue el encargado de patear un penal que no era nada fácil convertir,

dadas las circunstancias de como se venía presentando el partido, para el cobrador, patear un

penal en la recta final de un encuentro como ese nunca es nada sencillo, además de ello el cuadro

albiazul carga lo que parece ser una maldición cada que se trata de convertir un penal, y por si

fuera poco en frente estaba uno de los porteros con mayor eficacia a la hora de atajar desde los

once pasos, sin embargo, Sergio Canales demostró el temple y la calidad para engañar al portero

felino y mandar la pelota a guardar, concretándose el triunfo rayado.

Una vez terminado el partido el futbolista español fue abordado por los medios de comunicación

quienes intentaron polemizar en torno a la actuación de Nahuel Guzmán previo a la ejecución del

penal, ya que fiel a su costumbre el portero felino, intento hacer todo tipo de distracciones para

poner nervioso al pateador, ante lo cual Sergio Canales, los freno en seco al no caer en

provocaciones, y únicamente declaró que, el (Nahuel) lo hace muy bien, pues, intenta poner

nervioso al rival, sin embargo que, el (Canales) estaba muy tranquilo, además de que lo conocía,

puesto que, lo había visto en penaltis anteriores, para finalizar agradeció la confianza de sus

compañeros al dejarlo patear un penal tan importante, a pesar de tener poco tiempo en el equipo.