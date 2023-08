¿MESSI PIENSA EN EL RETIRO?

La llegada de Messi a Miami, ha desencadenado un impacto mediático y futbolístico nunca antes visto a nivel mundial. La presencia del astro argentino, provocó que la Leagues Cup fuera uno de los torneos con más visualizaciones e interacciones por los fanáticos del “soccer”. Esto gracias a los grandes momentos que dio “Lio” en el terreno de juego, y que lo llevaron a alzar la copa ante el Nashville el pasado fin de semana.

Después de ganar su primera competencia en suelo norteamericano, el argentino le concedió una entrevista a la plataforma de streaming Apple Tv, la cual es dueña de los derechos televisivos de la MLS. En dicha platica, vimos como el “campeón del mundo” fue abierto en hablar de temas en donde destaca su posible retiro del futbol profesional. Y respondió lo siguiente, cuando el entrevistador Tony Cherchi le cuestionó acerca de su futuro.

“Todavía no lo pienso, también me gusta jugar, estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda y después veré. Para eso hay tiempo de analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea. Disfrutarlo al máximo como lo estoy haciendo ahora, porque esto ya no vuelve”, comentó Lionel Andrés Messi para la página de la MLS.

Esto deja en claro que Messi está pasando por una etapa distinta en su carrera futbolística en Florida. A sus 36 años, sigue con la misma ambición de seguir jugando al futbol, pero también busca disfrutar de la vida junto a su familia en Miami.

De momento, sigue compitiendo y ahora buscara su segundo objetivo con los dirigidos por Gerardo Martino. Ya que buscara ganar la U.S Open Cup, pero primero tendrá que enfrentar en la “Gran Final” al Houston Dynamo de Héctor Herrera y compañía.