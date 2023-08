El día de hoy fue presentado de manera oficial el nuevo Proyecto de Selecciones Nacionales, rumbo al Mundial de 2026, mismo que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los objetivos trazados por el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, está “tener la mejor actuación en la Copa del Mundo 2026”.

De igual forma se busca clasificar como mínimo a semifinal de Copa América. Sisniega menciono que llegar o no a esa instancia “y no es que sea un parámetro para ver si el proyecto sigue o no, es solo una meta que hemos planteado.

Otro objetivo es recuperar el liderazgo en Concacaf y Copa Oro porque “quedó claro que no somos los líderes y tenemos que recuperar esa posición en los años siguientes. Es una de las metas importantes”.