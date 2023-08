Luis Rubiales no dimite, se aferra al puesto en la RFEF

Este viernes se llevo a cabo la asamblea genera de la Real Federación Española de Futbol en la ciudad del futbol de las Rozas, donde Luis Rubiales comparecería sobre los diferentes dirigentes de las federaciones autonómicas, sorprendió con las siguientes declaraciones

«No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Voy a luchar hasta el final y espero que se cumpla la ley»

Luis Rubiales también pidió disculpas por su actuar en el palco frente a a la familia Real, se emociono durante el partido por la euforia que mostro Jorge Vilda, DT de la selección femenina

«El beso, el pico. Es más, un pico que un beso. Quien vea el vídeo, ante millones de personas, el deseo en ese beso es el mismo que ante una de mis hijas. No hay deseo ni dominio. Lo que se está vendiendo en los medios del señor Tebas y el feminismo. El beso fue espontáneo, mutuo y consentido» declaro sobre el beso a Jenni Hermoso al finalizar la final del Mundial femenino.

Luis Rubiales tiene claro que esta cacería en su contra tiene un autor claro y es el presidente de LaLiga Javier Tebas

«Tebas y los de siempre han apretado mucho. La prensa, gran parte de la prensa de este país que me va a matar, podrá seguir con esta campaña de asedio. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender la verdad. Lo mejor del fútbol, sois vosotros, estáis aquí. Esta gente que me ha confiado estos cinco años y soy un hombre feliz y pleno que os debo a vosotros. Este fútbol estaba arruinado y lo hemos levantado».