Septiembre caliente

El mes de septiembre podría ser determinante para el técnico rayado Fernando Ortiz, pues enfrentara una seguidilla de partidos sumamente complicados, ya que tendrá que enfrentar a Chivas, León además del clásico ante Tigres y para cerrar el mes, tendrá que mediarse ante el equipo de Santos, escuadra la cual se juega su propio clásico ante los Rayados, por lo cual, el calendario no luce nada fácil para la escuadra de la sultana, por tanto el Tano Ortiz, deberá de trabajar a marchas forzadas para que el conjunto de la pandilla capte su idea de juego y se empiecen a dar los resultados positivos, porque de lo contrario le podría llegar muy rápido una fuerte olla de presión, no se puede pasar por alto, que prácticamente ese mismo equipo la temporada pasada impuso récord de puntos para la institución, por lo que la exigencia para Ortiz es poder emular lo conseguido el semestre anterior y no solo eso, si no también alzar el título; el Tano tendrá que, explotar al máximo sus capacidades y lograr una consolidación como técnico de lo contrario, su permanencia en el puesto pudiera estar en tela de dudas, pues como fue mencionado durante su presentación, llego para dar resultados de forma inmediata.