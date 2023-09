Marchesin saldrá del celta de vigo ¿regresará al américa?

El ex portero americanista Agustín Marceshin, estaría viviendo sus últimos meses en el futbol europeo tras fuertes rumores que señalan su posible salida del Celta de Vigo. Su paso por España no ha sido de los más positivo para el argentino, en donde incluso ha sido relegado como tercer arquero por el entrenador del Celta, Rafael Benítez.

Marchesin no ha estado muy conforme en su estadía con los “Célticos”, y ya le ha expresado a la directiva su deseo de llegar a un acuerdo para quedar como jugador libre en el próximo mercado de invierno.

Esto ha generado una serie de especulaciones sobre una posible llegada a las “Águilas” del América, aunque también en Argentina se cree que el arquero regresara a Lanús que es el club que lo vio nacer futbolísticamente. Nahuel Ferreira es el periodista que ha dado a conocer esta información, en donde asegura que incluso ya hay acercamiento por parte del “Granate” para hacerse con los servicios del guardameta.

Por el momento solo se han manejado especulaciones, pero por declaraciones del propio jugador se conoce su deseo de volver a jugar en México. Por lo que no se debe de descartar su regreso al futbol mexicano.

“Pasaron muchísimas cosas. Cuando salí del América fue complicado. Sentí esa pertenencia al club y me costó el hecho de asumir que me fui. Siento que he intentado darlo todo. Se extraña México, no tengo dudas que voy a volver”, comentó Marchesin en una entrevista para Claro Sports.