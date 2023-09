Lo que hizo Marcelo Flores en su primera práctica con Tigres

Marcelo Flores es un futbolista mexicano/canadiense que se formó en las inferiores del Arsenal de Inglaterra, probó suerte en España, con el Real Oviedo, y a sus diecinueve años de edad llega al equipo de Tigres, firmando un contrato que lo vinculará a los universitarios por los próximos cuatro años.

Es una apuesta a futuro por parte de esta directiva felina, que se ve sumamente comprometida con seguir rejuveneciendo la plantilla.

No obstante, en su primera práctica con el equipo de Tigres, Marcelo Flores ha demostrado tener la suficiente calidad en los pies como para al menos empezar a competir desde ya por un puesto dentro del once titular, y, ¿por qué no? Convertirse en referente a corto o mediano plazo.

Mientras caminaba junto a sus compañeros, Marcelo picó el balón con una pierna y con la misma lo comenzó a dominar. Esto quedó grabado por las cámaras, fue subido a redes sociales y de inmediato comenzó a llamar la atención de la gente.

¿Que fue solo en un entrenamiento?

‘La clase no distingue de escenarios’, dirían algunos aficionados.