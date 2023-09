Esto haría Jordy Caicedo si le marca gol a Tigres

El próximo domingo 17 de septiembre, en punto de las 19:00 hrs, Tigres visitará al Atlas de Guadalajara para afrontar el duelo correspondiente a la jornada número ocho del torneo de Apertura 2023.

El encuentro tiene un toque especial, y es que la escuadra campeona del balompié nacional se enfrentarán al delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, quien aún pertenece a la institución pero que fue cedido a préstamo tan solo seis meses después de haber llegado a Nuevo León.

¿Festejará en caso de anotar gol?

Esto fue lo que dijo el jugador:

‘‘Tigres significó mucho, me abrió las puertas al fútbol mexicano, tengo un aprecio por el club, me trataron muy bien, dejé amigos ahí… me manejo mucho por las emociones, marcarle a mis ex equipos es no festejar por respeto, si llego a marcar el domingo no festejaré por respeto’’

¿Será realmente una cuestión de respeto?

¿O acaso el ecuatoriano quiere dejar las puertas abiertas ante un posible regreso?