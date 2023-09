América ganó,gustó y goleó a las Chivas de Guadalajara en un nuevo Clásico Nacional y demostraron por qué son el club más grande de México.

América barrió a las Chivas de Guadalajara en un Clásico Nacional tan especial puesto que se celebraba el Día de la Independencia en el país y este partido era el plato fuerte de la jornada.Los jugadores de las águilas hicieron el partido de sus vidas al golear por 4-0 a los rojiblancos de Veljko Paunovic,que no tuvieron actitud a la hora de encarar un partido de esta envergadura que desde los primeros minutos que salieron al Estadio Azteca estaba totalmente derrotado y el planteo de su entrenador directamente no funcionó con una línea de cuatro en defensa conformada por Jesús Sanchez,el Pollo Briseño,Jesús Orozco Chiquete y el Chicote Calderón,hicieron agua durante todo el partido y sobre todo en los dos primeros goles del América,el primero de los azulcremas llegó al minuto 21 de partido cuando Brian Rodríguez entró al área contraria por la izquierda,luego recorrió con la pelota hasta el centro mientras desparramaba defensores del Guadalajara y con un desvío de por medio estampó el 1-0 para el equipo de André Jardine que ya comenzaba a mostrarse superior en todas las líneas.

Al minuto 37,el chileno Diego Valdés arrancó un contragolpe y antes de llegar al área colocó la pelota al fondo del arco custodiado por Miguel Jiménez mientras la defensa de las Chivas quedaba muy mal parada.



Del conjunto rojiblanco poco y nada se ha podido destacar en este clásico que no supo nunca lo que se jugaba,mientras que al América le salió todo incluso el debut del zaguero chileno Igor Lichnovsky que arrancó su carrera por las Águilas con una asistencia a Diego Valdés para su doblete personal al minuto 65 de juego con un golazo en el que clavó la pelota al ángulo derecho y poner las cosas 3-0 a favor de los americanistas.



Con el partido ya sentenciado,Jardine decidió hacer cambios a partir del minuto 74 para que puedan ingresar Alejandro Zendejas y Salvador Reyes por Leo Suárez y Diego Valdés respectivamente.

Al minuto 80 en un contragolpe letal,Zendejas convirtió el cuarto gol del América con un disparo en el área chica y de esta manera establecer cifras definitivas en un Clásico Nacional en el que parecía que América estaba dispuesto a ganar y demostrar toda su jerarquía para ponerse el traje de candidato frente a unas chivas que fueron a la Ciudad de México a pasar verguenza y a cumplir con el calendario como diciendo «Ya llegamos a donde teníamos que llegar,ahora juguemos y total si ganamos o si perdemos no pasará nada».



América durante los 90 minutos mostró cual era su objetivo y sus pretensiones incluso de cara a los partidos que tiene por delante.Una vez más las Águilas han demostrado,por qué son el más grande de México.