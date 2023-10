¿Gerardo Arteaga nuevo refuerzo del América?

Las Águilas del América quienes en este torneo han demostrado que están para grandes cosas posicionándose como líderes y quienes ilusionan a su afición quienes esperan con ansias que el equipo levante la tan ansiada 14 en este torneo, luego de la última vez que alzaron un título hace casi cinco años derrotando a Cruz Azul en la cancha del estadio azteca.

Aunque el equipo marcha de manera correcta, la directiva ya trabaja en buscar a que elementos podrían arribar a la plantilla y armar un gran plantel de cara a lo que será la próxima temporada.

En Coapa la posición que se tiene como prioridad reforzar es la lateral izquierda, por lo que ya se encuentran en busca de las opciones para reforzar al club y una de las opciones es Gerardo Arteaga quien actualmente milita en el Genk de la Liga Belga y ahora es el objetivo de los azulcremas.

Cabe destacar que actualmente Arteaga tiene minutos con el club Belga, pero tampoco es un jugador que sea pieza fundamental en el equipo.

“Yo no supe, la verdad, nada de ese tema: hay muchos temas que solo son rumores, a mí, personalmente, a veces no me los comentan y en mis planes y mi mente están permanecer en Europa, mantenerme todavía un tiempo más allá”. Gerardo Arteaga.

Tiempo atrás Santiago Baños confirmo que buscó a Gerardo Arteaga, pero no lograron concretarlo por el alto salario que el jugador percibe.