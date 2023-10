Critica David Faitelson a Cuauhtémoc Blanco: “Pudo haber triunfado en Europa, pero era muy indisciplinado “

Mediante su perfil de X (anteriormente Twitter) el periodista deportivo David Faitelson hizo una critica al comportamiento de Cuauhtémoc Blanco durante su carrera de futbolista, en una clara replica a las declaraciones del ex delantero de las Aguilas del América hacia Santiago Giménez.

Faitelson menciona que con las cualidades futbolísticas que tuvo Blanco hubiera triunfado sin ningún problema en el futbol español, alemán o el inglés, pero con sus actos de indisciplina solo le alcanzo para ser figura del cuadro de Coapa.

Nunca sabremos hasta donde pudo llegar Blanco Bravo, pero no todo fue consecuencias de sus indisciplinas, no hay que olvidar la lesión que sufrió en Octubre del año 2000 en el partido valido por las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Corea Japón 2002, que lo tuvo mas de 6 meses parado y no volvió a ser el mismo extremo veloz que deslumbró en América y Copa Libertadores.