Víctor Guzmán llegó lesionado a la selección y será baja para los partidos amistosos  

Después de tener molestias en su último partido con el Monterrey, Víctor Guzmán abandonó la concentración de la selección mexicana debido a que no pudo recuperarse de dicha lesión. El defensor viajará a la ciudad de Monterrey en las próximas horas, para reintegrase a su equipo y comenzar con la rehabilitación.

Guzmán comentó su lesión el miércoles, expresando que no había podido entrenar a la par de sus compañeros. Pero que los estudios, habían confirmado que no era una lesión tan grave por lo que decidió asistir a la convocatoria.

«No termino de entrenar de lleno con el equipo. Mi molestia está cargada como por fuera de la rodilla tirándose como hacia atrás, fue un golpe en el partido pasado que pensamos que no que era una inflamación nada más. Ya me hicieron estudios, y en mi resonancia no salió nada grave, pero la molestia está. Yo creo que sigue siendo un par de días para poder estar de lleno, igual lo vamos a ir viendo para ver la evolución con los doctores y con los fisios”. Expresó el defensor en el día de medios.

El “Toro” estuvo entrenando de forma diferenciada en Charlotte. Con la esperanza de poder recuperarse de sus molestias, y tener participación en los próximos partidos ante Ghana y Alemania. Lastimosamente no pudo recuperarse, y el seleccionador mexicano Jaime Lozano, solamente podrá contar con Cesar Montes, Ramón Juárez y Johan Vázquez.