Muere Matthew Perry a los 54 años

Perry falleció como consecuencia de «un aparente ahogamiento», según lo confirmaron autoridades a nuestra cadena hermana NBC News. Su cuerpo fue hallado en su casa en Los Ángeles.

El actor Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler Bing —el sarcástico y cómico amigo de la querida serie Friends— ha muerto a los 54 años confirmaron autoridades a nuestra cadena hermana NBC News, luego de que la noticia fuese publicada primero por el portal de entretenimiento TMZ.

Perry falleció por «un presunto ahogamiento» y su cuerpo fue encontrado en el jacuzzi una casa en Los Ángeles, California, indicaron fuentes policiales y un representante del actor a NBC News.

Las autoridades dijeron a NBC News que a las 4:07 pm (hora del Oeste) recibieron una llamada de emergencia por «un rescate en el agua».

No se sospecha de un crimen, mientras continúan las investigaciones.

De momento no había más detalles sobre su muerte este sábado.

El diario LA Times, citando a fuentes policiales, detalló que equipos de emergencia fueron llamados este sábado, a eso de las 4:00 pm (hora del Oeste), a la vivienda donde hallaron al actor inconsciente en un jacuzzi.

El actor interpretó al personaje de Chandler durante diez temporadas: se convirtió en un personaje conocido y querido por el público.

Además, participó en otros roles en el cine, publicó en 2022 el libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir en el que abordó sus ya conocidos problemas de adicción de alcohol y pastillas que le atormentaron durante años, especialmente mientras lidiaba con la fama que le llegó de la mano de una de las series más queridas de la televisión estadounidense.

«Mis amigos me llaman Matty… y debería estar muerto»

Nacido en Massachusetts, de padre estadounidense y madre canadiense, Perry confesó en abril al diario LA Times que soñaba con ser famoso, pero que cuando lo consiguió vivió un infierno.

«Nadie quería ser más famoso que yo», dijo. «Estaba convencido de que era la respuesta. Tenía 25 años, era el segundo año de ‘Friends’ y a los ocho meses me di cuenta de que el sueño americano no me estaba haciendo feliz, no estaba llenando los huecos en mi vida», confesó.

«La faDurante los diez años de la serie, que estuvo al aire desde 1994 hasta 2004, el intérprete sufrió serios problemas de adicción a distintas sustancias que le llevaron a perder o ganar peso drásticamente de una temporada a otra.

«Si ven cómo varía mi peso corporal de una temporada a otra, cuando tengo más peso, es por el alcohol; cuando estoy delgado, es por las pastillas. Cuando se me ve con barba, se debe a las muchas pastillas», escribió en su libro que se publicó a finales de 2022.

[Alcohol, píldoras y 15 veces en rehabilitación: el actor de ‘Friends’ Mathew Perry describe su lucha contra la adicción en un libro]

En un punto, confesó, llegó a tomar al día hasta 55 pastillas del narcótico Vicodin. También estuvo en rehabilitación al menos 15 veces y tuvo que someterse a más de una docena de intervenciones quirúrgicas relacionadas a su adicción.

En su libro dice: «Mis amigos me llaman Matty… y debería estar muerto».ma no hace lo que crees que hará. Era todo un truco», reconoció.

Conocido y admirado por muchos

Aunque Perry inició temprano su carrera, fue con Friends que logró el reconocimiento mundial, incluso ahora que la serie sigue transmitiéndose a través de plataformas de streaming.

Chandler, el analista de estadísticas con un humor ácido, era uno de los seis amigos que navegaban las situaciones cotidianas de un grupo de veinteañeros en la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1990.

Cargar con gran parte del peso cómico del programa, que se grababa con una audiencia en vivo que se carcajeaba con sus bromas, le pesaba al actor que admitiría que «sentía que iba a morir si no se reían».

A través de su personaje, un hijo de padres divorciados que odiaba la celebración de Acción de Gracias, los creadores de la serie retrataron los dilemas de los empleados de oficina y sus crisis, los problemas de fertilidad en una pareja y la adopción.

Aunque Perry incursionaría en el cine con roles en cintas como The Whole Nine Yards y Fools Rush In, no alcanzaría la fama en la gran pantalla como sí lo hizo su compañera de reparto, la actriz Jennifer Aniston.

Ninguno de los «amigos» se han pronunciado aún sobre la muerte del actor.