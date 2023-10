Trazan mal la ruta en marcha femenil

El día de hoy se llevó a cabo la competencia de 20 KM de marcha femenil, donde participó

la atleta mexicana Alegna González.

De acuerdo con la medición, en lugar de que el circuito presentará los 20 KM, se

presentaron tan solo 18 KM. Esto ocasionó que los tiempos se manipularan y se tuvieran

que eliminar.

La atleta y su entrenador se muestran muy molestos por el error cometido en el trazo de la

ruta. Todos los tiempos de las finalistas fueron eliminados debido a este grave error.

La atleta mexicana decidió abandonar la carrera después de darse cuenta de la medición.

Alegna menciona, de una forma molesta, que todo el esfuerzo y preparación que la

competidoras presentaron, se va para la basura. González añade que ese error no lo

podían solucionar las atletas, sin embargo era trabajo de las autoridades darse cuenta del

mal trazo y aumentar las vueltas si era necesario para que el esfuerzo valiera la pena.

El entrenador de la mexicana, Raúl González, que también se muestra molesto, menciona

que “es muy lamentable lo que acaba de pasar porque no es un error de dos o tres metros,

es un error de muchos metros en un kilómetro”.

Alegna González no fue la única afectada por el suceso. Los tiempos de las otras atletas

también fueron eliminados, cómo el caso de la medalla de oro, Kimberly Garcia, que terminó

con un tiempo de 1 hora 12 minutos y 26 segundos, sin embargo su esfuerzo y dedicación

se vio afectado.

Nota redactada por: Mariana Montemayor