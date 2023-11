Ricardo Ferretti: «Aún tengo deseos de ganar»

“Lo que he logrado no me tiene que dar por satisfecho”

El entrenador brasileño, que se incorporará a ESPN, negó que su transición a la televisión signifique su retiro de las canchas. Aún tiene deseos de ganar.

Ricardo Ferretti (Río de Janeiro, 1954) siempre estuvo bajo escrutinio. Las tertulias trataban sobre él. Con sus explosivas conferencias de prensa dotaba de contenido a los noticieros del día. No fueron pocas las ocasiones en las que se batió a palabras con analistas y periodistas. Ahora, estará en la trinchera contraria. Integrará esos debates que hasta hace tres meses lo masacraban o exaltaban. “Así es la industria”, suelta mientras se sienta, por primera ocasión, en la mesa de Fútbol Picante. ‘El Tuca’ no se va del fútbol cancha, aunque no sabe cuándo volverá. Lo que sí sabe es que los triunfos están en el pasado y que el futuro aún le puede deparar varias alegrías. El fútbol nunca se va de uno.

– ¿Cómo le va, ‘Tuca’? ¿Cómo han sido estos meses de descanso tras la experiencia en Cruz Azul?

Bien, me siento bien. El descanso es relativo porque uno sigue inmiscuido dentro del mundo del fútbol. Aunque no esté trabajando, no quiere decir que deje de hacer comentarios, ver partidos, actualizarme. Es un descanso relativo. Estoy viendo los programas, ESPN, Fútbol Picante, todos ellos, para seguir empapándome. Uno no se puede alejar definitivamente de la profesión que has tenido durante tantos años.

– ¿Es asiduo a estos programas? ¿Suele verlos?

Sí, me encantan. Naturalmente, las críticas muchas veces son duras, o no te gustan. Entonces, tienes que tomarlas de buena manera. Cuando las críticas son buenas te sientes como pavorreal, ¿no? Abres las alas. Y cuando no, te quieres enojar con el analista. Ni una ni otra debe suceder. Debes mantener ecuanimidad para asimilar bien las críticas positivas y negativas.

– 30 años del otro lado de la cámara. Recibiendo las críticas. Y, ahora, aquí. En la mesa. En un rol más juzgador. ¿Cómo hacer esa transición sin herir susceptibilidades?

La palabra es ser objetivo, con lo que veo, pienso y expreso. No voy a proteger ni a perseguir a nadie. Sencillamente, dentro de estas tres bases, voy a hacer mis comentarios. Quizá vaya a haber gente que se va a sentir incómoda con cierto comentario. Lo que decía: si es una crítica no tan positiva, que no se vaya a sentir si no hablo bien. El fútbol es partido a partido, semana a semana. Hoy sucede una cosa; mañana sucede otra. Los equipos, los jugadores que puedan mantenerse son los que naturalmente, por alguna razón, van a recibir los comentarios más objetivos.

– ¿Ha habido alguna ocasión en la que haya reclamado a algún analista o periodista sobre alguna crítica que haya considerado demasiado dura?

No me acuerdo, pero creo que en algún momento sí me sentí afectado, porque no se refería a las cosas del fútbol, sino a otras. El venir aquí y platicar, aunque muchas veces se tiene que involucrar la vida privada, tiene que ser lo más certero posible. En Cruz Azul tuve una experiencia, por eso me acuerdo, que la persona estaba diciendo cosas que no eran. Entonces sí me atreví a reclamar. ¿Tal vez me equivoqué? No, no me equivoqué, porque él la hizo pública y yo tenía que resolverla en público. Por este tipo de cosas creo y espero no cometer este tipo de errores. Y, si hablo, lo tengo que comprobar. No suponer.

– ¿Por qué tomó la decisión de pasar de las canchas a la televisión?

Porque me gusta. Desde antes veía los programas de ESPN, de fútbol y de otros deportes que tiene la empresa. Me gustó la invitación. Me gusta el compromiso. Me siento emocionado. Estoy así como un jugador debutante: estos nervios, la ansiedad de querer ya jugar. Así me siento en este momento.

– ¿Qué aportará ‘El Tuca’ a la mesa de Fútbol Picante?

Todo depende de cada programa. No te puedo decir que aportaré tal o cual cosa. Vamos a convivir, vamos a platicar, vamos a analizar, vamos a opinar. Todos somos seres humanos y tenemos opiniones distintas. Voy a respetar la de ellos. Espero que respeten la mía. Voy a buscar ser lo más objetivo posible. A lo mejor no le va a aparecer a alguien, pero ni modo, es mi forma de expresarme.

– ¿Veremos la versión apasionada y explosiva del ‘Tuca’?

Sí, pero espero que la pasión no se desborde. Tenemos que, como decía, ser respetuoso, pero no podemos olvidar que tenemos carácter y temple. Cuando sea necesario no podré evitarlo.

– ¿Esta incursión a la televisión significa que ya no volverá a entrenar? ¿O estará por aquí durante un tiempo en lo que surge alguna oportunidad?

Visualizo una temporada larga. Y, conforme vaya pasando el tiempo, que me vaya sintiendo mejor será más complicado. Pero, naturalmente, si tengo alguna posibilidad de que pueda suceder algo a futuro… pero tendría que ser algo muy especial y platicar con mis jefes para ver si están dispuestos.

– ¿Qué más le queda al ‘Tuca’ Ferretti por lograr en el fútbol mexicano?

La cosa es que cuando uno trabaja se olvida del pasado. Sólo busca el presente y el futuro. Por esto, siempre creo que uno puede aportar y lograr más. Creo que es una situación de lo que he logrado no me tiene que dar por satisfecho. No. Todavía se puede hacer algo más.

– ¿Cómo visualiza, a tiempo pasado, sus trabajos en Juárez y Cruz Azul?

Las tomé como experiencias, que no fueron nada agradables. Uno vive de experiencias positivas y negativas. Tuve 30 años de experiencia positiva y dos de experiencia negativa. En el balance, en proporción, es muy superior lo positivo a lo negativo.

– ¿Cómo fue su salida de Cruz Azul? Hubo muchos ‘dimes y diretes’ con su finiquito y con la situación del equipo, que no fue la mejor…

Bastante bien, con los jugadores, con el personal. No tengo nada que recriminar. No es una cosa que uno quiera: ser despedido no es agradable. Si un entrenador no piensa que pueda, en un momento dado, ser despedido, creo que no debe de estar en una silla de entrenador.