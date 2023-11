Aficionado de Boca amenaza con llevar a juicio a la Conmebol

Mauro Oriolo tenía boleto para la Final de Libertadores, pero no pudo entrar por culpa de la policía.

El pasado sábado fue de pesadilla para los hinchas de Boca Juniors, sobre todo para quienes fueron a la Final de la Copa Libertadores y ni siquiera pudieron verla porque no los dejaron ingresar al estadio. Ese fue el caso de un aficionado de nombre Mauro Oriolo.

De acuerdo con los reportes, miles de fanáticos fueron reprimidos por las autoridades que se encontraban en las inmediaciones del estadio brasileño, las cuales les impidieron ingresar al recinto pese a que habían comprado sus boletos para ver el juego.

Uno de los hinchas que sufrió esto fue Mauro Oriolo, quien le pidió la tarjeta de crédito a su suegra para poder asistir al encuentro: «Era un sueño por cumplir, viajar a Río, conocer el Maracaná y ver a Boca en una Final», comentó en Clarín.

El aficionado amenaza con demandar a Conmebol, Oriolo comentó en el diario Clarín que tiene la intención de llevar a juicio a la Conmebol, con el objetivo de que le paguen todo el dinero que gastó para poder asistir a una Final de Copa Libertadores que ni siquiera pudo ver por la mala organización del evento.

«Mi idea es intimar a Conmebol por daños morales y económicos por lo que me pasó, quiero recuperar todos los gastos que tuve. Fui a ver un partido, compré la entrada, me reprimieron, me verduguearon, y lo mismo le hicieron a gente grande, mujeres, chiquitos. No puede quedar así esto».

Mauro contó que llegó varias horas antes al partido, pero la policía no le estaba permitiendo a la gente pasar de puerta en puerta. Las cosas fueron de mal en peor y media hora antes del partido los aficionados de Boca lograron abrirse paso, pero Oriolo no pudo pasar hasta el último filtro.

«Se les desbordó todo, como era lógico. Yo llegué a un control en el que me escanearon el QR de la entrada, me hicieron el cacheo y pasé… Pero cuando estaba llegando a la puerta siguiente, que era la última ya, vi un montón de gente volviendo porque les estaban tirando con gases y balas».

«En ese retroceso quedé atrás del cacheo y ya no pude pasar más. Cerraron todo, se plantaron ahí adelante y nos dijeron que no íbamos a poder entrar a la cancha», señaló el aficionado, que pidió que lo sucedido el pasado fin de semana en el Maracaná no se repita«.