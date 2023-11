Berbatov: “Antony se cree Ronaldinho o Zidane”

El exdelantero del Manchester United ha hablado sobre la actual situación que atraviesa el extremo brasileño en los ‘Red Devils’. También ha opinado sobre ‘sus’ Diablos Rojos, Bruno, Maguire y Varane.

Si alguien sabe qué es ser delantero del Manchester United es Dimitar Berbatov. El exjugador búlgaro militó en el club mancuniano 4 temporadas y marcó 56 goles y repartió 25 asistencias. En unas declaraciones recogidas por Mirror ha opinado sobre Antony y el mal momento de los de Old Trafford. que ayer se complicaron su pase a octavos tras perder en Copenhague (4-3, remontada incluida de los daneses) con Rashford expulsado desde el 42′.

Sobre el extremo brasileño ha dicho que “a Erik Ten Hag le gusta Antony. Todo el mundo lo sabe porque trabajaron juntos en el Ajax y confía en él”. El búlgaro ha criticado la forma de jugar del joven de 23 años: “En el momento en que empieces a pensar que eres Ronaldinho o Zidane mientras tienes problemas en los partidos, sufrirás aún más. No intentes hacer estupideces como trucos que no sean beneficiosos para el equipo”, ha dicho tajantemente. No obstante, ha aconsejado al de São Paulo: “Es muy rápido, que use su ritmo para situarse detrás de la defensa, coger el balón y empezar a dar asistencias o disparar para marcar. No es tan difícil”. Berbatov cree que “hay talento en Antony”.

Sobre el último encuentro liguero del United ante el Fulham, equipo donde también jugó el bueno de Berbatov, ha dicho que “fue un partido aburrido y feo. Estuve viendo el partido con una peña del United en Malta y no vi nada espectacular. Pero debían ganar y lo hicieron”. El exariete asegura que “el estilo del United es de no rendirse jamás” y eso hace que los equipos deban estar alerta hasta el pitido final, aunque “preferiría que no lo dejáramos para el último momento”.

Al ser cuestionado por la capitanía de Bruno Fernandes, Berbatov cree que “debe tener carácter para ser capitán y no solo ser bueno jugando al fútbol en el césped. Pero debe seguir siéndolo. Estoy seguro de que está haciendo todo lo posible para motivar a su equipo, empujarlos hacia adelante y estar ahí para marcar goles importantes y dar asistencias”. El exjugador de 42 años piensa que demostró su compromiso con su celebración frente al Fulham.

En cuanto al excapitán, Harry Maguire, Dimitar Berbatov piensa que “tiene la actitud correcta. No tiene miedo y fue lo suficientemente valiente para continuar y se merece su lugar en el equipo”. De otro defensa que no está en su mejor momento, Raphael Varane, el de Bulgaria tiene claro que “no quiero que se vaya”. Sin embargo, cree que debe cambiar su actitud: “A Ten Hag no le importa la edad que tengas, si eres disciplinado y profesional en el entrenamiento, jugarás. Varane necesita aceptar este desafío, es un ganador y lo ganó todo, pero ahora está siendo observado por Ten Hag y no puede confiar en su nombre para garantizar un puesto titular en el equipo”. Recordemos que Evans está jugando por delante del central galo con Lisandro López, inamovible el año pasado, lesionado.

Por último, habló sobre los resultados de los Diablos Rojos. Berbatov asegura, como haría Simeone, que deben ir “partido a partido” y “necesita observar cómo juegan los equipos más pequeños, tenerles respeto, de lo contrario sufrirán al subestimarlos”, concluyó.