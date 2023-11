Miguel Herrera se lanza contra el TAS.

El entrenador del Tijuana le echó la culpa al TAS por no haber calificado a la Liguilla de la Liga MX por quitarles tres puntos ante Puebla.

Miguel ‘Piojo’ Herrera, director técnico de los Xolos de Tijuana se encuentra molesto con la decisión del TAS, la cual otorgó tres puntos al Puebla que ya le habían sido otorgados a su equipo, algo que les precipitó la eliminación para la Liguilla.

El TAS revirtió el castigo que la Liga MX le otorgó al Puebla después de que Luis Noriega estuvo en el banquillo sin estar registrado para el partido ante Tijuana en la Jornada 7.

Esos tres puntos aseguraban la clasificación al Play-In del Tijuana por lo que Herrera estaba molesto después del partido ante el Pachuca el viernes por la noche.

“No entendí los tres puntos. Yo puedo entender que apeles, pero a nosotros nunca nos tomaron en cuenta. Fuimos el tercer afectado y nunca estuvimos en ese juicio. No entendí de dónde sacó el TAS o tomaron la solución sin tener en cuenta a uno de los afectados. Era un juicio en el que tenía que haber tres involucrados: Puebla, Tijuana y la Federación “, dijo el ‘Piojo’ a la prensa.

“Tú ves el video, al tipo que estaba mal ubicado en la banca y nuca se salió del partido. Cuando el árbitro le pide que se vaya, nunca se salió de la cancha. Él vivió en las escaleras a lado de la banca. Todo el segundo tiempo. Entonces no sé en qué se basaron”, finalizó.

Además, respecto a la multa que recibió por hablar respecto al América la Jornada pasada Herrera utilizó el sarcasmo para dar su punto de vista.

“No sé si hablar o no hablar porque cuando das una opinión te multan. No critiqué a nadie y me multaron, no sé ni qué decir”, opinó Miguel.