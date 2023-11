Henry ‘carga’ contra la Ligue 1

El exjugador de Arsenal o Barcelona y actual seleccionador francés sub-21 se mostró muy crítico con el nivel de juego en la liga francesa.

12 goles en la duodécima jornada a falta del aplazado Stade Brest-Estrasburgo. 13 tantos el fin de semana anterior, la jornada menos prolífica a nivel goleador desde el curso 2015/2016. Pese a ser una de las temporadas más abiertas de los últimos años, con Niza y Mónaco luchando de tú a tú con el PSG por el liderato, la Ligue 1 no atraviesa su mejor momento a nivel ofensivo.

El poco espectáculo brindado por los equipos ha sido criticado por Thierry Henry, actual seleccionador sub-21 francés: “Ayer no hubo ningún disparo a puerta. No hay acción. El Niza es segundo con 13 goles marcados. Los equipos no quieren abrirse porque juegan contra rivales directos. Espero que estos sean los dos únicos fines de semana con tan pocos goles. Todo esto ocurrió con un Chelsea 4-4 Manchester City. Nosotros teníamos el Stade Rennes-Lyon y un Lens-Marsella”.

Sin embargo, Deschamps no coincide con la opinión del exjugador de Arsenal y Barcelona. El seleccionador galo cree que el campeonato galo “es difícil porque existe ese predominio atlético que siempre está presente”. “Nunca había elegido tantos jugadores de la Ligue 1. Eso significaría que me equivoco. La liga francesa es competitiva y no es menos buena en comparación a lo que puedo ver en otros lugares.”