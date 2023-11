Lewandowski y su desplante hacia Lamine Yamal.

El delantero polaco del Barça quiso aclarar su feísimo gesto con Lamine Yamal que captaron las cámaras de TV y que ha sido muy criticado por todo el entorno culé.

Robert Lewandowski le quitó hierro a su feo gesto con Lamine Yamal en el partido frente al Alavés, en el que el polaco anotó un doblete que le dieron tres puntos vitales al Barça. “Sinceramente, no hay mucho que comentar porque fue un accidente total, así que en lo que respecta a mi relación con él, le ayudé muchas veces y le di consejos, incluso en este partido. Es normal decir o gritar algo en el campo. Toda la situación es un accidente total y no tiene subtexto ni significado”, afirmó Lewandowski interrogado sobre el pequeño altercado en pleno partido que tuvo con la prometedora estrella española y que ha corrido como la pólvora por toda Europa.

Lewandowski está concentrado con su selección para el vital partido ante la República Checa que definirá su presencia o no en la próxima Eurocopa. Ahí es donde Lewandowski comentó que se siente cada vez mejor tras estar ausente varias semanas con el Barcelona por una lesión. “En cuanto a mi condición física, me sentí bien ante el Alavés. Mi confianza en el campo también fue completamente diferente. Los objetivos siempre te dan tranquilidad y motivación. Sobre todo, porque en los últimos partidos no he tenido muchas oportunidades, sin ellas es más difícil cambiar algo. Espero que ahora marque con regularidad y tenga oportunidades”, quiso hacer público Lewandowski que finalmente vio puerta tras varias semanas sin mojar (desde septiembre no marcaba).

Polonia necesita ganar a los checos y esperar resultados favorables de los rivales: “Sé que las posibilidades de ascenso directo no son muchas. Pero para nosotros en este momento lo más importante es el partido contra la República Checa y ganarlo. Sabemos dónde estamos, qué debemos mejorar y en qué debemos centrarnos. Con una victoria, podríamos decir que estamos avanzando”.