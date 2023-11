Matías Almeyda: “Un gran daño ganar en Chivas”

El actual técnico del AEK Athens, habló sobre la manera en que se fue de Guadalajara y el daño que se hizo por haber salido campeón con ellos.

El estratega argentino, Matías Almeyda, actual campeón de la Super Liga Griega y el tercero en darle a la afición local un doblete en los últimos 100 años, ha dado mucho de qué hablar luego de sus declaraciones sobre los motivos que lo alejaron de Chivas, y la ruptura de relación con el club al que, de igual forma, regresó a la senda de la victoria tras más de una década sin conseguir el título.

A través de una entrevista con el medio TUDN, el también conocido como ‘Pelado’, sentenció que se hizo daño al ganar campeonatos Guadalajara y que, a pesar de no concluir su paso por México en los mejores términos, él está tranquilo y satisfecho con el trabajo que realizó: “Yo creo que fue el resultado de Chivas, después lo vieron, porque la verdad no se mira mucho el fútbol de allá, lamentablemente.

“Lo más lindo fue el cariño que me llevo de Chivas, los títulos, pero me digo: qué daño me hice en ganar. Fue un gran daño. Al que le molestó sabe, o quienes les molestó. De hecho, yo nunca más hablé, nunca. Me fui y nunca hablé nada. Molestó el que yo haya hablado con los jugadores que se tenían que hacer respetar. A algunos les molestó, pero mi conciencia está muy tranquila. Han hablado de mí, bastante. Han sacado conjeturas de todo tipo” añadió Almeyda.

Sin embargo, también señaló no guardar resentimientos hacia el país, y mucho menos con los seguidores del equipo, e incluso, comentó aún tener relación con algunos de los futbolistas que dirigió, así como su regreso a México para vacacionar por el amor que le tiene: “Yo tengo un gran cariño. Con todos los jugadores a los que entrené nos hablamos, tenemos grupos, lamentablemente la mayoría de ellos fueron echados. Y después, la afición” (…)

“Yo fui de vacaciones a México a finales de año, no fui a Argentina. Me llevé a toda mi familia de Argentina a México. Eso es amor, eso es respeto, eso es una devolución de algo, a un país que me abrazó; amo su cultura. Cuando digo esto no lo digo para los que dicen ‘este que quiere volver’. Son estúpidos los que hablan así” agregó Matías.

Orbelín Pineda, su mejor aliado

Para finalizar, aprovechó los micrófonos para hablar sobre el jugador que lo ha acompañado en sus mejores aventuras, tanto con Chivas, como con el AEK Athens, el futbolista mexicano que ha estado cuando levanta título y que se ha convertido en uno de sus mejores aliados al momento de liderar un grupo; Orbelín Pineda: “Hablamos de humildad, de alegría, de unión, de grupo. ¿Qué tiene Pineda? Tiene todo eso. Pineda va a jugar el mismo juego en el mejor estadio del mundo y yo lo vi jugar en México de la misma manera” (…)

“Esa capacidad de adaptación se la permite la humildad que tiene. No se olvida de dónde salió, y es un gran jugador. Con poca prensa a nivel internacional, a mi modo de ver, porque es mexicano” concluyó el estratega argentino.