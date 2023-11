David Faitelson vuelve a la carga contra la Selección Mexicana

Faitelson lanzó su crítica desde el palco del programa ‘Línea de 4’.

Sin temor a equivocarnos y ante los acontecimientos recientes, podemos asegurar que, por lo menos esta vez, David Faitelson tiene la boca llena de razón.

Anoche todos fuimos testigos de la chatarra de equipo que pretenden vendernos como carro de lujo. México perdió ante Honduras con un marcador adverso de 2 a 0 en lo que fue el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Las críticas de periodistas y expertos se materializaron la noche de ayer y esto les concedió la razón a aquellos que anticipan los malos resultados que México seguirá obteniendo en su camino a la Copa del Mundo, que se celebrará en nuestro país dentro de poco menos de tres años.

¿Desde cuándo México entró en crisis?

En 2014, la Selección Mexicana del ‘Tata’ Martino calificó al Mundial de Qatar por la vía del repechaje, desde entonces, el Tri ha optado por una postura cínica, donde nadie asume la responsabilidad que le corresponde. David Faitelson, periodista de TUDN, señaló la falta de compromiso de la Selección en el duelo de anoche, lo que ya se ha convertido en habito en algunos jugadores.

Faitelson se burla de las disculpas de la FMF

Así, David no dudó en acusar a algunos elementos del Tri de «sinvergüenzas» al buscar sólo el beneficio económico y personal, sin ofrecer nada a cambio. También ironizó sobre los videos de la FMF donde montan una disculpa que, a la postre, no resuelve nada.

“Ochoa no es el líder que yo quiero en mi equipo. No se comprometió ni admitió la culpa. Me parece que algunos futbolistas mexicanos son auténticos sinvergüenzas. No les gusta la crítica, no se comprometen, sólo les gusta que hablen bien de ellos, ganar buena plata y nada más. Ya sólo falta el videito del asistente de Juan Carlos Rodríguez”.

Martinoli se suma a las críticas

El periodista de TV Azteca, Christian Martinoli, también criticó irónicamente el desempeño de la Selección Mexicana, al asegurar que tenían suerte de que no tendrán que padecer el proceso de Eliminatorias, al ser país anfitrión. Asimismo, se refirió a los videos de la Federación como una manera de «maquillar» la crisis.

“Esto es un recordatorio para dar gracias que el Mundial se hará en México. Está claro que este equipo como visitante no da garantías. Mañana esperen un video de la Federación. A ver cómo maquillan esto.”