Jaime Lozano habla tras agónico pase a Copa América

El agónico pase a la Copa América por parte de la Selección Mexicana le dejó a Jaime Lozano mucho aprendizaje, sobre todo de la difultad que le representa al Tri jugar ante rivales de Concacaf y más cuando se les menosprecia.

Pero también, que, si bien él está para dar resultados y que la posibilidad de no darlos es latente, cortar los procesos no lleva a nada bueno.

“Se habló de la continuidad, pero si pensamos en un proceso, ni cuando le empatamos a Alemania estábamos para ser campeones del mundo ni ahora éramos tan malos, estar cambiando no es la forma de alcanzar los objetivos de la Federación, yo sé que tengo que dar resultados para dar estabilidad al país, a los jugadores y a la Federación para que nos deje trabajar”, dijo en la conferencia posterior al juego.

Reconoció que la eliminatoria ante los catrachos fue más difícil de lo que pensaron en primera instancia y que buscaran esto no les vuelva a suceder.

“Siempre buscaremos que no pase esto, entrenaremos para que el jugador rinda, creo que fue en la última jugada, sí, (el gol del empate), pero generamos mucho, no es como que nos encontramos una por casualidad, fue muy distinto al juego en Honduras, ellos trataron de cortar el ritmo, pero también agradecer, nos planteamos escenarios, nos anticipamos a situaciones, trabajando la cabeza del jugador, sabíamos que teníamos que seguir confiando, no perdimos la fe, eso también se trabaja, el equipo hizo más allá de lo que se trabajó en la cabeza” finalizó.