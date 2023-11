Así quedaron los partidos de la Liguilla del Apertura 2023

Llegó a su fin el Play In donde dos equipos completaron los ocho que clasificaron a la Fiesta Grande; Atlético de San Luis y León están del otro lado.

Quedó definida la Liguilla del futbol mexicano, luego de que terminaran los juegos de la fase del Play In donde Atlético de San Luis y León fueron los equipos que clasificaron como séptimo y octavo lugar respectivamente, por lo que enfrentarán en la siguiente fase a Rayados de Monterrey y al América.

De hecho, los potosinos fueron los ganadores del primer encuentro de la Serie A al dejar con pocas opciones a León, mientras que los Guerreros Laguneros eliminaron de forma definitiva del torneo a los Cañoneros de Mazatlán para así seguir con vida en el último duelo de esta fase donde se conseguiría el último boleto a la fiesta grande.

Ya en el último partido, La Fiera hizo su trabajo en casa, imponiéndose como local para derrotar a Santos Laguna por tres goles por dos, uno de ellos fue de Adonis Frías, el cual anotó con un potente cabezazo que terminó en el fondo de las redes de Carlos Acevedo, luego llegó Fidel Ambriz con un potente disparo fuera del área que venció al portero y el último lo anotó Federico Viñas con un disparo cruzado ante la salida del arquero.

¿Cómo se jugará la Liguilla MX 2023?

La llave más llamativa de esta instancia sin duda será entre las Chivas vs. Pumas, cuadro que cerrará en casa y que tiene el compromiso de terminar con más de 12 años sin poder levantar un campeonato. La última ocasión que los universitarios se coronaron fue en el Torneo Apertura 2011.

Los Rayados de Monterrey, segundo en la tabla general, enfrentarán al Atlético de San Luis, escuadra que estuvo durante cuatro jornadas en el liderato de la tabla general, cayendo dramáticamente en las últimas seis fechas de la Fase Regular.

En tanto los vecinos regiomontanos, Tigres, se verán las caras contra Puebla, equipo sorpresa del campeonato, que cambió de entrenador a media campaña y que pudo clasificarse de manera directa a los Cuartos de Final.

Se espera que tanto la series América vs. León y Monterrey vs. San Luis se jueguen miércoles y sábado, mientras que Tigres vs. Puebla y Pumas vs. Chivas se disputarán en jueves y domingo.