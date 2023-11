Julián Quiñones rechazó volver a Tigres pese a invitación de Gignac

El ahora seleccionado mexicano se consagró tras dejar a los felinos

Julián Quiñones se convirtió en una de las principales figuras de la Liga MX gracias a su paso con el Atlas, en donde logró ser bicampeón.

Aunque antes perteneció a Tigres, el nacido en Colombia no pudo establecerse con el cuadro universitario y con Zorros logró despuntar para ser fichado por el América y después convocado a la Selección Mexicana por Jaime Lozano.

Por su buen paso con el Atlas, Tigres quiso recuperar al atacante, pero el jugador optó por mantener caminos separados, a pesar de tratar de ser convencido por André-Pierre Gignac.

«Yo estaba centrado en el ese momento en Atlas. Hay un momento en el que ya conseguiste todo y tienes que salir por la puerta grande. Cuando conseguimos el bicampeonato me habla mi ‘repre’ y me dice: ‘Tigres quiere que vuelvas’.

«La verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar a Tigres, retroceder todo lo que ya dejé atrás’. Gignac me habló me dijo ‘vente pa’ca’, y le dije no, ‘no me llevo muy bien con la afición para irme a meter allá”, dijo para TUDN.

Quiñones disputó 53 juegos con los Tigres con ocho goles y dos asistencias, pero con el resto de los equipos en la Liga MX ha marcado 51 veces y asistido en 14 ocasiones en 105 encuentros.