Oswaldo Sanchez habla porque no fue a jugar a Europa.

El arquero reveló que tuvo ofertas del Viejo Continente, pero eran económicamente menos atractivas

Oswaldo Sánchez, considerado uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano, ha despejado finalmente las dudas sobre por qué nunca dio el salto para jugar en el extranjero, ya sea en Europa o Sudamérica. Después de varios años en el retiro, el exguardameta de Chivas y Santos reveló en el podcast de David Izazola los motivos detrás de esta decisión que ha sido tema de debate entre la afición.

En su momento, la comparación con Guillermo Ochoa fue inevitable, generando la pregunta «¿por qué Memo sí y Oswaldo no pudo ir a Europa?», un debate que posicionaba a Sánchez un escalón arriba. Ahora, el exportero de la Selección Mexicana ha explicado que, aunque clubes de tres países en Europa sí lo buscaron, la decisión no fue impulsada por la ambición, sino por consideraciones económicas y su situación familiar.

«Hablando con la verdad, no me fui porque no me convenía económicamente, aunque clubes de Inglaterra, España y Grecia me buscaron. Dicen en mi barrio, ‘no soy pendejo’… depende del momento de vida en el que estés. Tenía 32 años cuando llegaron esas ofertas; fui el mejor de la Confederaciones 2005, por encima de Oliver Kahn y Abbondanzieri. A todos los de élite me los chingué», compartió Sánchez en el podcast.

El legendario portero explicó que las ofertas que recibió implicaban un salario significativamente inferior al que percibía en México, lo cual le presentó un dilema. Aunque la oportunidad de jugar en las mejores ligas del mundo era un sueño, priorizó el bienestar futuro de su familia.

«Me quería un equipo de Inglaterra, vinieron y hablaron conmigo… pero cuando llegó la oferta, me pagaban la mitad de lo que ganaba en México. Lo hablé con mi familia y decidimos que no, tengo 4 hijos, quiero que tengan una buena vida. Cuando tienes 21 años y estás soltero, te vas, pero yo ya no estaba en esa situación. También pude ir a Brasil o Argentina», concluyó Sánchez, revelando la complejidad de las decisiones que enfrentan los futbolistas más allá de la cancha.