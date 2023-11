Faitelson pronostica fracaso de América en la Liguilla y bicampeonato de Tigres

El nuevo comentarista de Televisa también señaló que el MVP de la Fiesta Grande será Gignac.

David Faitelson, nuevo elemento del equipo de deportes de Televisa, ‘calentó’ la Liguilla del Apertura 2023 con sus predicciones en varias categorías para la Fiesta Grande de la Liga MX, donde no dudó en mencionar que el América, equipo propiedad de la empresa donde labora, fracasará en su intento de ganar la ’14’.

Faitelson señaló en un video compartido por TUDN que el conjunto dirigido por André Jardine logrará avanzar a Semifinales, tras dejar en el camino al León de Larcamón, pero no le alcanzará para alzar el título el próximo domingo 17 de diciembre en la cancha del Estadio Azteca.

«El América será la decepción, porque si no gana el título significa una decepción, en ese nivel hay que poner al América, decepción y fracaso también».

Luego de asegurar que el club de Coapa no conseguirá el campeonato este certamen, el ex periodista de TV Azteca e ESPN aseguró que no habrá un nuevo monarca en el balompié azteca, pues para él, los Tigres de Siboldi defenderán con éxito la corona que obtuvieron el torneo pasado.

«El campeón va a ser Tigres…va a terminar siendo bicampeón del futbol mexicano».

Faitelson ve a Gignac como MVP de la Liguilla

Asimismo, para que Tigres logre cristalizar su objetivo y llevar a sus vitrinas el noveno trofeo de su historia en la Liga MX, Faitelson consideró que la pieza clave para que esto suceda será el aporte del histórico futbolista francés, André-Pierre Gignac, el ídolo de la afición regiomontana.

El comunicador aseguró que, si bien el delantero galo ya está entrado en años, pues está a punto de cumplir 38 años de edad en unos días y ya no mantiene el nivel de hace algunos años, suele mejorar su nivel en encuentros decisivos, como los que se vienen en la Liguilla de la Liga MX.