Descarta Siboldi presión por el bicampeonato de Liga

Luego de obtener el pase a las semifinales de la Liga MX con un marcador de 3 – 0 sobre la Franja de Puebla, Robert Dante Siboldi descarto tener presión por lograr lo que seria el primer bicampeonato en la historia de la institución felina.

«Con todo respeto, no siento presión (por el bicampeonato), siento responsabilidad, deseos, ilusión y darle otro título a la institución. Hemos demostrado que el equipo es competitivo y no se cansa de ir por más, ese ADN no es fácil lograrlo y aquí hay muchos muchachos que han trabajado muchos años para lograr eso; nadie les regaló nada» declaro en sala de prensa el ex entrenador de Santos Laguna y Cruz Azul.

El conjunto felino se encontrará en semifinales con un viejo conocido como los Pumas de la UNAM, con quien han protagonizado varios encuentros de fase final de Liga MX y Liga de Campeones de la CONCACAF en los últimos 10 años.