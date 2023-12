Marcelo Bielsa me cambio la carrera: Sebastián Cáceres

Sebastián Cáceres defensor central uruguayo del conjunto de las Águilas del América paso por rueda de prensa en la previa del partido valido por las semifinales del Torneo de Apertura 2023 de la Liga MX y hablo del trabajo de Bielsa en el conjunto charrúa y como le ayudo a mejorar su nivel futbolístico.

«Bielsa me ha dado muchos consejos, me ha dicho que cuando me mantengo enfocado sobresalen muchas de mis características defensivas y por eso he trabajado mucho en el tema de mantener el foco».

Sobre la selección uruguaya comento lo siguiente «Uno cuando va a selección trata de aprender de toda la experiencia de la que se ve rodeado, tengo compañeros de enorme calidad y experiencia, de los que absorbo un montón de cosas, esa es la intención en cada llamado».

Uruguay marcha segunda en la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 con 13 unidades, dos menos que Argentina.