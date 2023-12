Arturo Elias Ayub advierte regreso a la liga MX

El empresario no descartó una nueva etapa en el futbol mexicano en un futuro

Arturo Elías Ayub, director general de Fundación TELMEX, Telcel y más, no descartó la idea de volver a la Liga MX ya sea con Pumas e incluso con Cruz Azul, pues lo ve como un reto mayor para consagrarse en el futbol mexicano.

En una entrevista con el Escorpión Dorado, Ayub fue cuestionado sobre si le gustaría regresar al futbol mexicano como a principios de siglo. “Hace falta que te vayas a dar de madrazos con Azcárraga, con Salinas, con Irarragorri y con todos esos weyes”, comentó el Escorpión Dorado.

Ante esto, Arturo Elías fue honesto y señaló que sí extraña el futbol, sin embargo, en este momento está centrado en otras cosas que le impiden enfocarse únicamente en el equipo. Aun así, el empresario no descartó volver en un futuro y comentó que le gustaría tener una nueva etapa en Pumas o probar suerte en Cruz Azul, pues de ser campeón en La Noria, se consagraría.

“Algún día, algún día. La verdad te voy a decir que… Sí extrañas. La emoción del fútbol es muy difícil compararla con muchas cosas y si extraño cañón. Pero bueno, pues por el momento estamos concentrados en otras cosas y ahorita no. Pero a lo mejor voy cuando me retire…Igual si me invitan a mis Pumas le entraría…bueno y a Cruz Azul porque imagínate hago campeón a Cruz Azul y ya me consagro”, expresó.

Cabe recordar que, en 2001, Arturo Elías Ayub fue nombrado presidente del Patronato del Club Universidad Nacional. Bajo su gestión, los Universitarios ganaron el Bicampeonato en el Clausura y Apertura 2004, el Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabéu tras ganarle 0-1 al Real Madrid.