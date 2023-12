Andrés Guardado: Puede ser el primer mexicano que se atreve a retirarse en Europa

Si Andrés Guardado decide retirarse esta temporada, será el primer mexicano que lo hace en Europa y daría un cierre a una carrera espectacular.

Andrés Guardado está en la recta final de una carrera destacada que podría convertirlo en el primer futbolista mexicano que emigra a Europa, triunfa y se retira en el futbol de máximo nivel sin tener una ronda de despedida en la Liga MX, la MLS u otra de menor nivel.

Para dimensionar este probable acontecimiento, ni Hugo Sánchez ni Rafael Márquez, los máximos exponentes del futbol mexicano en Europa, lograron evitar la tentación de aceptar jugar sus últimos años en su país tras jugar en los dos clubes más importantes de España.

Y aunque el dato sea una posibilidad y luego será una buena anécdota, Guardado ya tiene un lugar detrás de los dos máximos representantes del futbol mexicano en el Viejo Continente, pese a no contar con los notables títulos que ganaron el Pentapichichi y el hoy técnico del Barcelona Atlétic.

¿Por qué debería destacarse el hecho de que un jugador mexicano se retire en Europa sin cumplir el deseo nostálgico de decir adiós en su club de origen (en este caso, el Atlas)?

El propio Guardado lo ha reconocido desde que renovó para la presente temporada en el Betis, donde ya es el extranjero con más partidos en el club. Actualmente ha disputado 214.

Ciertamente ya no es titular, pero se mantiene como uno de los jugadores que aportan su experiencia. El sábado reciben al Real Madrid, uno de esos partidos que Guardado sabe disfrutar y en el que podría tener minutos como relevo.

En cuanto a su probable retiro al final de esta temporada, Andrés ya aceptó que es una posibilidad, lo que lo llevaría a ser el primer mexicano que no regresa al país para despedirse. Un mérito grande, porque la mayoría, o prácticamente todos los mexicanos que tuvieron un paso por Europa sucumben a la tentación de volver para un ‘último baile’, ganando bien.

“Hoy en día lo veo muy lejos (retirarse en Atlas), estoy muy contento aquí. Betis me ha abierto las puertas desde hace muchos años, me valora, me siento valorado y querido. Los dos o tres acercamientos que he tenido con la directiva del Atlas en los últimos años siempre he tenido una respuesta negativa. Entonces lo veo muy lejano”, explicó recientemente.

“A estas alturas, con 37 años, la verdad es que voy año por año, partido a partido porque el cuerpo te lo va dando, la cabeza te lo va dando. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda, cuidarme para sentirme bien, y si al final de temporada sigo con fuerza, ya veré qué hago. Pero hoy en día me veo más cerca de retirarme aquí en el Betis que en otro lado. No me veo ahora mismo en otra experiencia”, añadió Guardado.

Desde su debut en el Atlas, en 2005, Guardado tuvo un ascenso meteórico y emigró a Europa para jugar en el Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Betis.

“Cualquier afición del mundo que tú me digas, si ve a un jugador que se entrega dentro de la cancha lo van a querer en cualquier lado. La entrega nunca puede faltar, entonces yo creo que eso me lo han valorado bien en las aficiones que me han apoyado”, aseveró al recordar a sus otros equipos.

Con cinco Mundiales jugados, mérito que comparte con Messi y Cristiano Ronaldo, Guardado parece estar satisfecho con su carrera.

“Me faltaron un chingo de cosas, pero bajo mis posibilidades, mi nivel, bajo lo que yo pude dar creo que me faltaron poquitas cosas. Hace dos años que ganamos la Copa del Rey, la valoro muchísimo porque con 35 años jamás me esperé levantar un título en España de ese nivel y con el club que me abrió las puertas hace 5 años años.

«A mí no se me olvida eso, que con 30 años mucha gente cuando terminó mi etapa en PSV decían que ya venía para abajo. Al final el Betis apostó por mí y me dio todavía un levantó en mi carrera. Si por ahí volvemos a ganar otra copita este año, no estaría mal”, dijo un Andrés Guardado que puede y debe atreverse a despedirse en el máximo nivel, algo que ningún mexicano ha logrado.