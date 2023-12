Alineaciones confirmadas para la vuelta de las semifinales entre Tigres y Pumas

Tigres y Pumas definen esta noche en el estadio universitario, al segundo finalista del futbol mexicano. De momento, los regiomontanos son los que poseen una gran ventaja al vencer a los unamitas en el partido de ida por un gol de diferencia.

Los pupilos de Antonio Mohamed, tienen la obligación de ganar por una diferencia de dos goles o más. Cualquier otro tipo de resultado le brinda el pase a Tigres a la siguiente ronda, en donde incluso una derrota por un gol es positiva porque el criterio de desempate les da ventaja por su posición en la tabla.

El “Volcán” se ha vuelto una autentica fortaleza para los Universitarios de Nuevo León. Y es que desde la llegada de Robert Dante Siboldi en el mes de abril, Tigres no ha conocido lo que es la derrota en su estadio.

Otra estadística bastante importante, y que demuestra lo consolidado que esta Tigres en el futbol mexicano. Es que si Gignac llega a disputar minutos de este partido, jugaría su compromiso 90 con la camiseta amarilla y azul. Además, no olvidemos que el francés esta a un solo gol de cumplir las 200 anotaciones en México. Catapultándolo como uno de los mejores delantero en la historia del balompié nacional, y como uno de los mejores extranjeros en la historia de nuestro país.

Las posibles alineaciones de Tigres y Pumas

Ambos equipos tendrán duras bajas para este partido, en el caso de Pumas no podrán contar con su mediocampista defensivo Santiago Trigos por una expulsión en el partido de ida.

Por otro lado, Tigres no iniciaría el partido con su delantero estrella y también no podrá contar con su extremo Luis Quiñones por lesión. André Pierre Gignac no hizo el viaje a Ciudad de México el jueves por una pubalgia, y se esperaba que estuviera iniciando el partido de hoy. Lamentablemente el francés se resintió, y el día de ayer no estuvo en el entrenamiento grupal por lo que en el mejor de los casos estaría en la banca.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Guido Pizarro, Samir Caetano, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Fernando Gorriarán, Juan Pablo Vigon, Sebastián Córdova, Diego Laínez, y Nicolás Ibáñez.

PUMAS: Julio González, Adrián Aldrete, Lisandro Magallán, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Jesús Molina, Ulises Rivas, Cesar Huerta, Eduardo Salvio, Gabriel Fernández, y Gustavo Del Prete.