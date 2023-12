Ricardo Osorio recomienda a Santiago Giménez emigrar a la Bundesliga

El exdefensor mexicano piensa que el hijo del Chaco todavía puede evolucionar mucho en Europa. Le sugiere como equipo al Borussia Dortmund.

Ricardo Osorio, exmundialista mexicano, y campeón en la Bundesliga con el Stuttgart, platicó con AS México sobre el delantero Santiago Giménez, “tiene las ganas y el deseo de trascender, tiene la ilusión que es importante y los pies en la tierra, no hay porque decir que no va a triunfar; en la liga holandesa ya la reventó, es el máximo golpeador, le hace falta ir a otro equipo”.

El exdefensor del Stuttgart, agregó, “Santi, tiene todo el perfil para jugar en Alemania, la liga holandesa es muy parecida, aunque la alemana está por encima, en Holanda, tienes al Ajax, al PSV y al Feyenoord., en Alemania tienes al FC Bayern, al Hamburgo, al Dortmund, tienes más competencia, yo creo que a Santi Giménez que lo vi contra el Sampdoria, todavía le hace falta ese extra para llegar a una liga importante. Yo creo que sería importante que llegue a un equipo como el Borussia Dortmund, equipo que sacó a Bellingham y Haaland, son referentes y no los estoy comparando porque son procesos diferentes, ojalá que llegue a ese nivel y me gustaría verlo en el Dortmund, en la Champions están los mejores visores y ahí está el ejemplo del Chucky Lozano, se fue al Napoli en su momento”.

Osorio, habló de las cualidades que deben de tener los jugadores mexicanos para jugar en Alemania, “se tienen que partir el lomo para ir a la Bundesliga, nada que no y pretextos, debes tener bases porque si no, te regresas”.

El oaxaqueño, recordó el campeonato obtenido con el Stuttgart en la temporada 2006-2007, “fue increíble, nunca lo soñé, soñé con jugar en Europa, después de jugar copa América y Copa Confederaciones, me dio mucho el roce con los equipos de Sudamérica y después estuve en una copa del mundo, ganar la Bundesliga no fue fácil y se logró con mucho esfuerzo y con base en que muchos resultados se dieran y bendito dios, me siento muy afortunado y bendecid, porque solo somos 2 mexicanos que hemos conseguido el título (Pavel Pardo)”.

Ricardo Osorio, inició su carrera en el Cruz Azul y después de la copa del mundo del 2006, emigró al futbol de Europa con Stuttgart donde fue campeón, “es malo hablar de uno, pero por ejemplo Pavel Pardo a sus 30 años, tenía carácter y deseos de trascender, se fue a Europa y yo dije me voy también, digo ¿Por qué no? si el uruguayo, el argentino o el brasileño van, yo dije me voy para ser titular y si quieren a un mexicano, deben pagar nuestro valor, nos fuimos como dios manda por la puerta de enfrente”.