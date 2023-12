El resumen del 2023 para Santiago Giménez

Desde ser nombrado el hombre del año en Países Bajos, hasta tener un documental propio realizado por el Feyenoord; lo del mexicano en Rotterdam es increíble.

Como si fuera sacada de un videojuego, la trayectoria del mexicano, Santiago Giménez, parece la ideal en casi todos los aspectos; hijo de uno de los mas reconocidos futbolistas en los últimos años de la liga MX; canterano del equipo de sus amores (mismo donde “Chaco” militó por mas de 10 torneos); a sus 20 años y ya como jugador del primer equipo, campeón de Copa, dos Súper Copas, Liga, Campeón de Campeones; y a los 21, a su llegada al viejo continente.

Con actuaciones de menos a mas, tanto en minutos como en desempeño, el tambien conocido “Bebote” de a poco se ganó el cariño de una afición, que como precedente, conocían el impacto que Hirving Lozano, Edson Alvarez, Jesus Corona, Carlos Salcido o Francisco Rodriguez dejaron durante su paso por la Eridivisie; la unica diferencia con ellos, es que el crecimiento popular y mediático, le estallaron en un abrir y cerrar de ojos por la rápida que se dio su adaptación.

Con goles importantes y una muy destacada participación en UEFA Europa League, donde llegó a ser el máximo anotador del certamen por un lapso, Giménez comenzaba a vivir solo un poco de lo que habría ganado la titularidad con el pasar de unos cuantos meses, los reconocimientos, récords y estadísticas históricas cada vez lo colocaban en peldaños mas apartados.

El 2023 del “Chaquito”

Tras ganar la Liga Neerlandesa durante la temporada 22-23, para la 2023-2024 y luego de un arranque increíble, Santi hizo del gol algo cotidiano. En cuestión de unas cuantas jornadas ya se había separado de la lista de máximos artilleros en la competición local, y escasos días de cerrar el año, la lidera con 18 dianas en su registro.

El récord de Luis Suárez

De igual manera, a inicios de diciembre, Giménez llegó a la cifra de 31 goles en un mismo año dentro de la Eridivisie, con el cual rompió el empate de 30 iguales que existían con el uruguayo Luis Suárez, cuando militaba en Ajax. Un logro sin duda, y con solo 22 años, ya lo ponen dentro de los mas importantes de Países Bajos.

Entre los mejores 100 futbolistas del mundo

De ahí, la revista inglesa Four Four Two consideró a Santi como el futbolista número 62 del mundo en 2023, y se encuentra por encima de elementos como Gavi del Barcelona, Phil Foden del Manchester City, Enzo Fernandez del Chelsea, o Jack Grealish, el City también.

Su documental

Por último y como broche de oro, el Feyenoord anunció a través de sus redes sociales que en 2024 lanzarán un documental propio sobre Santiago Giménez; situación que poco se ve dentro del mundo deportivo. De ahí el impacto que ha generado el seleccionado mexicano desde su llegada, y por obvias razones, la retribución que tienen con él.