Jimmy Lozano se compara con Javier Aguirre

El entrenador de la Selección Mexicana aprovechó para elogiar al Vasco y buscar aprender de sus errores

Jaime Lozano sigue al mando de la Selección Mexicana y el próximo año tendrá juegos importantes en Nations League y en Copa América por lo que será fundamental que el entrenador, muestre su mejor nivel.

Ante los retos, el entrenador deberá echar mano de la Federación Mexicana de Fútbol, con su consejo que está compuesto por Javier Aguirre, Rafael Márquez, Carlos Aviña, Bernardo Cueva y Carles Puyol. De acuerdo con Lozano, ya ha hablado con la mayoría, incluido Javier Aguirre, a quien considera “el mejor entrenador mexicano de la historia”.

En entrevista el entrenador mexicano decidió elogiar al Vasco, sin embargo, tambien sabe que cometió algunos Errors por lo que ahora deberá aprender de aquellas equivocaciones para no repetirlas.

“El tema de Javier Aguirre, se me hace un gran técnico, posiblemente lo mejor que ha dado este país; y saber lo que él vivió en estos dos procesos en Selección Mexicana, ojalá no la cague igual que él…que la cague de otra manera. Aprender de ellos me ilusiona y gusta”, expresó para Fox Sports.

Hay que recordar que Javier Aguirre estuvo al mando de la Selección Mexicana en dos ocasiones, primero del 2001 al 2002 dirigiendo 27 partidos incluyendo el Mundial de Corea-Japón y otra más del 2009 al 2019 dirigiendo otros 32 juegos incluyendo el Mundial de Sudáfrica.