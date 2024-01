‘Chicote’ Calderón afirma que soñaba de niño jugar en el América

En entrevista con W Deportes, Cristian platicó que junto a dos amigos, de pequeños platicaban que jugarían en el América, él ya cumplió con su anhelo.

Cristian Calderón llegó al América y se olvidó de su fanatismo por el Atlas y las veces que afirmó que Chivas era más grande que las Águilas. Ahora en entrevista con W Deportes, el ‘Chicote’ aseguró que de niño soñaba con jugar con los Azulcremas, hoy, a sus 26 años lo cumplió.

“Veo esto y es algo que la verdad soñaba de niño con mis amigos; tengo amigos que son americanistas a morir y me preguntaban que se sentía llegar acá. A lo mejor más adelante podría decirlas, pero ellos saben que llegué a la institución más grande y vivir el sueño que tanto anhelé de niño”, afirmó.

“Hoy vengo con la mentalidad de aportar. No sé si vaya a estar en la banca o de titular, eso es tarea del profe, pero hoy estoy feliz e ilusionado, ahora toca trabajar y apoyar al que le toque jugar para volver a ser Campeón”, agregó.

“Seré una nueva persona”

“Es una nueva vida en América, seré una nueva persona, un nuevo jugador, que va dejar todo por este club y ese es mi propósito, sé que lo puedo lograr, no por nada llegué acá y responderle y no fallarle a las personas que me trajeron. Esa es la mejor forma de pagarles”, finalizó.