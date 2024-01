Andrés Guardado entristece a seguidores del Atlas

«Voy a dar todo por León, club que demostró quererme» sentencia ‘El Principito’

Andrés Guardado hace las cosas diferentes, y aunque tal vez consideró que terminaría su carrera con Atlas, el equipo de sus amores, ‘El Principito’ se sintió querido con Jesús Martínez Jr, quien le presentó la propuesta de ser importante en León. Y por ello él corresponde: Su último paso como futbolista profesional será con La Fiera.

Este día el ex capitán histórico de la Selección Mexicana fue oficializado como jugador de León para un Clausura 2024 que inició con derrota para los de Jorge Bava. Pero hoy es día de fiesta para él, para la afición esmeralda y para el club, que consigue sumar a un tercer jugador con historial en cinco Copas del Mundo (Atrás están los casos de Antonio ‘La Tota’ Carbajal y Rafael Márquez).

Andrés Guardado habla de retiro profesional con León

Tras un video en el que fue presentado a modo del cuento de ‘El Principito’ -mote del jugador-, ahora el club presenta las primeras palabras de Guardado, quien regresa al balompié de la liga mexicana tras 17 años en Europa, con clubes como Deportivo La Coruña, Valencia, PSV, o Betis, club que hoy mismo le agradeció los casi siete años que defendió la institución.

Seguirá vistiendo de verde, pero con León de Grupo Pachuca, equipo en el que se ve retirándose.

«No soy consciente de lo que he logrado en la carrera. Etiquetas, adjetivos los pone la prensa o gente, pero con el tiempo creo que voltearé hacia atrás y estaré orgulloso. No sé si soy uno de los jugadores mexicanos más importantes, pero siempre he tratado hacer algo diferente; ejemplificar el esfuerzo, anteponer el lado deportivo y hacer una carrera honorable. Aún tengo cuerda para un poco más, y espero conseguir o terminar mi carrera como debe ser en León»

¿Por qué no regresó al Atlas? Andrés Guardado habla de qué club le mostró realmente quererlo

Aunque salió muy chico de Atlas, gracias a la exposición que le dio en su momento sobre todo Ricardo Antonio La Volpe con Selección Mexicana, José Andrés Guardado Hernández siempre pensó que terminaría retornando a la madriguera, pero ya lo dijo él: No se deja llevar por dinero, sino por motivación y eso lo encontró en Grupo Pachuca, dueños de León, y con la charla tanto con Jesús Martínez y Jesús Martínez Munguía no dudó en su decisión.

«Me motivó que llevó varios años fuera de mi país. Que los Martínez (Chucho y Jesús) me presentaron un proyecto ilusionante para estas alturas de mi carrera. El sentirme querido, que podía ayudar al proyecto de León. Creo que es un Grupo Pachuca con una visión de trabajo parecida a la mía. Eso me marcó en balanza para regresar a México. No sabía si quería seguir o no jugando, pero el día a día el cuerpo lo dice, y el cuerpo me dice que puedo ser útil dentro y fuera de la cancha. León me ofreció eso».

Sabe que Atlas siempre será un club de cariño, pero hoy León puso todos los esfuerzos para poder traerlo de regreso a su país.

«Fueron los que me demostraron que quería que fuera con ellos. Pusieron todos los esfuerzos, que no es algo económico. Demostraron el cariño que uno necesita como jugador, sentirte que puedes ayudar. A León que crece en estructura, que es histórico. Y voy a conseguir objetivos importantes».

El Principito Guardado promete darlo todo con La Fiera en Liga MX

«Soy honrado con la profesión. Con el club. Quiero que en León se sientan representados cuando me vean en la cancha. Daré todo por este escudo y esta institución. Quiero regresar la expectativa que se ha hecho. Quiero darlo todo. No sé hacerlo de otra manera, y que se lleven muchas alegrías conmigo en León».