Cristiano Ronaldo lanza un mensaje a Mbappé: “La Liga de Arabia Saudí es mejor que la Francesa”

El delantero elogia su campeonato en los Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo no suele morderse la lengua. El mejor goleador del año 2023 en el planeta fue cuestionado en la previa de la gala de los Globe Soccer Awards sobre el nivel de la liga saudí, en la que actualmente compite. Y dejó una reflexión que traerá polémica.

«Para ser honesto, creo que la liga saudí no es peor que la liga francesa. En la liga francesa tienes dos o tres equipos con buen nivel, en Arabia no. Creo que es más competitiva. Pueden decir lo que quieran, es mi opinión. Creo que ahora mismo somos mejores que la liga francesa. Seguiremos mejorando», dijo el delantero de Al Nassr.

Cristiano llegó a Al Nassr a finales de 2022, tras el Mundial de Qatar, una vez rescindido su contrato con el Manchester United. El pasado año 2023 logró 54 goles con el conjunto árabe, superando a delanteros como Harry Kane, Haaland o Mbappé. «Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Erling Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas», dijo sobre su registro.

También habló Cristiano sobre el futuro de la liga de Arabia Saudí: «Me siento muy feliz en Al Nassr, es un gran paso. Arabia Saudí está en un proceso, llevará mucho tiempo… pero paso a paso llegarán al nivel más alto. Creo que la Saudi Pro League estará entre las tres mejores ligas del mundo. La gente en Arabia estará orgullosa».

Su retirada, elogios al City…

Al ser cuestionado sobre su retirada, bromeó: «Con algunas cuestiones que he tenido a nivel personal y profesional me hacen pensar de una manera distinta, por eso siempre intento enfocarme en el presente, me siento bien, estoy bien, soy capaz todavía de hacer algunos goles, de ayudar a mi equipo, a la selección. Así que seguiré, por ahora voy a seguir. ¿Cuándo voy a terminar? no lo sé para ser honesto, pero será pronto, 10 años más».

El portugués elogió la campaña del City, campeón de Champions, y se acordó del Madrid al enumerar a los candidatos a ganar la presente edición: «El carácter, la personalidad de los jugadores, su entrenador… Para mí son los mejores. Destacaría la forma en la que afrontan los momentos difíciles. El Manchester City tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Champions. ¿Favoritos? Manchester City, Real Madrid y Bayern».