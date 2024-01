Monterrey hace oficial salida de Joao Rojas

Los Rayados postearon que el jugador ya no era parte del club, tras no ser considerado por Fernando Ortiz.

Se acabó la etapa de Joao Rojas con los Rayados de Monterrey, pues el equipo perteneciente a la Liga MX dio a conocer en redes sociales que el jugado ya no pertenece a la plantilla, luego de que el director técnico, Fernando Ortiz, no lo tomara en cuenta para este torneo Clausura 2024, por lo que el jugador deberá buscar equipo en este mercado de fichajes.

Con el breve mensaje: “Suerte, Joao, en tus futuros proyectos” y con una foto del jugador, se dio a conocer que ya no formará parte del equipo ya que no tuvo minutos en las primeras dos jornadas disputadas por los Rayados, aunado, a que no jugará en el duelo de la Jornada 3 ante el Atlético de San Luis y menos en el duelo adelantado de la fecha 4 donde empataron con Querétaro.

Trascendió en redes sociales que la directiva rayada y el jugador ecuatoriano llegaron a un mutuo acuerdo para rescindir su contrato y más tarde el club del Cerro de la Silla hizo oficial la noticia en las redes sociales oficiales.

En total jugó tres torneos con los regios, teniendo 22 partidos totales con dos goles y dos asistencias en el torneo local, mientras que en torneos internacionales jugó 7 encuentros sin goles y asistencias.