Directiva del FC Barcelona molestos con Rafa Márquez

Los dirigentes del club no han tomado de buena manera las palabras del mexicano en el tema Xavi Hernández.

La “postulación” de Rafa Márquez para reemplazar a Xavi Hernández ha provocado la molestia de la directiva del Barcelona, ha reportado una nota del medio catalán Sport. El sábado, luego de que el club perdiera dramáticamente 5-3 contra el Villarreal, el campeón del mundo declaró que daría un paso al costado al finalizar la temporada. Ese mismo día, el equipo filial, dirigido por Márquez, también sostuvo un partido y los periodistas aprovecharon la ocasión para cuestionar al mexicano.

Aunque las palabras iniciales de Márquez fueron: “Llegará si me tiene que tocar”, su última declaración mostró sus intenciones de llegar al primer equipo: “Una oportunidad así no le puedes decir que no”. Todo esto llegó a oídos de la directiva y, según Sport, “lo ven como un gesto inoportuno y torpe que no beneficia para nada al ambiente enrarecido que se vive en la entidad”.

El Barcelona es una sombra de lo que fue hace varios años. Desde antes de la salida de Messi ya venían presentando irregularidades, situación visible en sus constantes eliminaciones en la UEFA Champions League en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. La obtención del título de liga de la temporada pasada solamente ha maquillado los problemas que tienen actualmente.