América y la historia de la maldición del Estadio BBVA

Era el año de 2016 y las Águilas del América festejaban a lo grande su centenario, ya habían conseguido el titulo de Liga de Campeones de la CONCACAF frente a los Tigres de la UANL en la primavera del 2016 y quedaba pendiente la siguiente asignatura, lograr el titulo del Torneo de Clausura 2016.

El entrenador de los amarillos era Ignacio Ambriz, que con criticas y un irregular desempeño durante el torneo regular logro clasificar a los emplumados hasta semifinales, donde los esperaba los Rayados de Monterrey de Antonio Mohamed, quien vivía su primera etapa como entrenador albiazul y era el máximo favorito para llevarse el título de Liga.

La ida de las semifinales se llevó a cabo en el Coloso de Santa Úrsula, con una victoria por la mínima del America, quien, de la mano de Osvaldo Martínez, un viejo conocido rayado, sacaba ventaja mínima para la vuelta, donde el BBVA se convertiría en una caldera a reventar y que buscaba la remontada heroica frente al cuadro mas grande la Liga MX.

En un partido lleno de golazos, remontadas y un espectacular nivel de juego, los Rayados de Monterrey ganaban 4 – 2 y avanzaban por el marcador global a la final, pero durante el partido se da una jugada en particular, el partido estaba 3 – 2 luego del golazo de tiro libre de Micky Arroyo, parcial que le daba el pase a la final al América, pero una polémica jugada marcada como penal provocado por Miguel Samudio, le daba una pena máxima a los albiazules que Cardona intercambio por gol y daba el pase a la Pandilla, Samudio impotente hacia una señal en particular, que con el paso de los año seria bautizada como la maldición del BBVA, ya que desde entonces los Rayados perdieron la final de dicho torneo y la final regia del Apertura 2017, una mancha que no se han podido quitar.

¿Sera este Torneo de Clausura 2024, donde Rayados por fin pueda dar la vuelta olímpica en su estadio? Recordemos que el ultimo titulo de 2019 lo lograron en calidad de visitante en la cancha del Estadio Azteca y desde la inauguración del Estadio BBVA, han visto a sus acérrimos rivales los Tigres de la UANL levantar 5 titulos de Liga, por apenas 1 de Rayados.