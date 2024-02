Hong Kong estalla contra Messi: tiene que salir a defenderse

El astro argentino dio las razones por las que no pudo jugar el choque. El Gobierno y la empresa organizadora se plantean no pagar.

Lionel Messi no pudo disputar el último partido del Inter de Miami, en Hong Kong. El argentino esgrimió las razones para no jugar ese partido que se remontan al partido que jugó contra el Al Hilal, en Arabia, donde tuvo que pedir el cambio al notarse unas molestias en el aductor. Fue al hospital y le detectaron una inflamación en esa zona donde le diagnosticaron un edema y le hicieron un seguimiento diario, una resonancia, durante cinco días para seguir su evolución, según fuentes cercanas al futbolista.

En el duelo contra el Al Nassr disputó cinco minutos para probarse al final del partido pero le seguía doliendo el aductor. Por esta razón, ya en Hong Kong, fue al entrenamiento de puertas abiertas para poder saludar a la gente que le estaba esperando.Eso hizo causar revuelo en el país asiático, que se mostró molesto con la baja del crack argentino. Aunque han pasado los días y el equipo americano ha partido rumbo a Japón, en la ciudad china no se ha zanjado el ‘caso Messi’.

El Gobierno de Hong Kong sacó hace unas horas un comunicado para expresar su descontento. “Una de las principales condiciones de nuestro acuerdo de financiación con Tatler Asia era que Messi participara en el partido durante al menos 45 minutos”.

“Por lo tanto, inmediatamente les pedimos que exploraran otras soluciones, como la presencia de Messi en el campo para interactuar con sus fanáticos y recoger el trofeo. Lamentablemente, como todos vieron, esto no sucedió”, aseguró el ministro de turismo, deporte y cultura, Kevin Yeung. Ahora está en el aire el cumplimiento del contrato porque nada de eso se produjo.

Messi se disculpa: “Yo siempre quiero jugar”

El último en hablar ha sido el protagonista, Leo Messi. El exjugador del Barcelona tuvo que salir al paso. “Fue mala suerte que no pude estar, sentí molestias en el abductor en Arabia. La resonancia había salido que tenía un edema, pero no lesión. Intenté probar en el siguiente. Me perdí el último partido en Hong Kong por unas molestias musculares, es una lástima. Tenía muchas ganas de jugar, y más porque vino mucha gente. Era tan lejos y la gente tenía tanta ilusión… pero esto es parte del juego”.

“Me perdí el partido en Hong Kong por unas molestias musculares. Tenía muchas ganas porque vino mucha gente…”

“Ojalá podamos volver y que pueda entrar. Fue una lástima. La gira de pretemporada está llegando a su fin y me gustaría jugar el último partido en Japón antes de regresar. Mi condición será evaluada después del entrenamiento de hoy y se determinará si jugaré o no. Me siento muchísimo mejor…”, afirmó desde Japón.

Pago en el aire

La cuestión es que desde el Gobierno de Hong Kong se están replanteando no pagar al Inter de MIami. “El evento, llamado Tatler XFEST Hong Kong y organizado por Tatler Asia, recibió el estatus “M” Mark por parte del Comité de Grandes Eventos Deportivos, que también proporcionó una subvención paralela de 15 millones de dólares y una subvención adicional de 1 millón de dólares para el lugar”, reza el comunicado del país chino.

El Gobierno de Hong Kong pidió respuestas a los organizadores después de que se enteraron que el ‘10′ de la ‘Albiceleste’ no jugaría ningún minuto antes de iniciar el encuentro que se disputó por la madrugada de los Estados Unidos y que significó la primera victoria de Inter Miami en la pretemporada.