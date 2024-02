Grupo de animación de Tigres tendrá prohibida la entrada al TSM

Se dará acceso sólo a aficionados felinos en su visita a Torreón, no integrantes de la porra “Libres y Lokos”.

El gobierno de Torreón ya está tomando cartas sobre el asunto para el partido de alto riesgo entre Santos y Tigres del próximo domingo, en el que tomarán como medida prohibir la entrada al grupo de animación visitante, con el fin de evitar algún saldo rojo.

La secretaria del ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández, se encargó de vocear dicha norma y reafirmar los términos acordados con la directiva felina, misma que está consciente de la situación. Además, habló del fuerte operativo de seguridad previo, el cual evitará algún ingreso de camiones de la hinchada felina de cara al inmueble verdiblanco.

“El sistema interconexión tanto del estadio como de las cámaras de C4 y las cámaras del C2, estará desde un día antes activado para detectar condiciones o situaciones de riesgo. Estuvimos en línea con el licenciado Oscar de Tigres, así como el comisario encargado de este propio partido para que conocieran el protocolo y nos hicieran sus observaciones, se tomaron en cuenta para poder darle atención puntual y precisa. Nos comentan por parte de Tigres que ellos ya hablaron también con sus grupos de animación para comentarles que no pueden viajar, que no está permitido el acceso al estadio”, comentó.

Esta dura medida se derivó de la tragedia ocurrida el pasado 22 de enero, donde Maribel Mercado Gallegos, aficionada de Rayados, sufrió un atropello con dolo por parte de una fanática del conjunto lagunero y que posteriormente hizo que perdiera la vida. La mencionada victimaria, ya fue condenada a cárcel después de un amplio proceso jurídico.

Asimismo, Fernández dejó en claro que, si bien los integrantes de los “Libres y Lokos” no podrán ingresar al estadio, aficionados del equipo auriazul sí lo harán por separado y en caso de alguna aglomeración de estos, se les juntará en una sección del TSM, confiando en que todo se llevará en armonía.

“Sabemos que, por las mismas situaciones, de que se compran los boletos en línea, estaremos recibiendo personas que son aficionados que no precisamente forman parte del grupo de animación y por lo tanto Seguridad Pública Municipal como Seguridad Privada de aquí del estadio van a estar atendiendo estos grupos para tratar de que no se conglomeren y en caso de que se diera, hacer un encapsulamiento de estas personas para que no haya riesgo y ningún problema. Estaremos contando con Grupos Antimotines para cualquier situación, pero creemos que va a ser un partido que se va a llevar en plan armonía y tendremos resultados positivos”, agregó.