Taylor Swift tuvo su última presentación en Tokio, Japón. ¿Llegará a tiempo?

La cantante estadounidense realizó su última presentación en la capital nipona

aylor Swift bajó el telón de su gira de cuatro conciertos de ‘The Eras Tour’ en Japón, y ahora tiene una gran misión: Llegar al Super Bowl LVIII, ¿llegará a tiempo?

«Todos vamos a emprender una gran aventura», mencionó la cantante estadounidense en el Tokyo Dome en referencia a su música, pero que también se pudo interpretar por la carrera contra el tiempo que vivirá para llegar a Las Vegas, Nevada, para acompañar a Travis Kelce en el partido contra San Francisco 49ers.

Al momento en que la nacida en Pensilvania interpretó sorpresivamente ‘Yoyok’ (You’re on Your Own, Kid), puso fin a sus presentaciones en la capital nipona, por lo que ahora tendrá una gran misión, recorrer poco menos de 9 mil kilómetros, superar 14 horas de vuelo y cruzar por nueve zonas horarias. Un reto contra el tiempo.

¿Taylor Swift llegará al Super Bowl?

Después de su concierto en Tokio, varios periodistas hicieron acto de presencia en el aeropuerto de Haneda para presenciar la hora en que emprendía el vuelo de regreso a Estados Unidos.

Sin embargo, tras una hora de su presentación en Japón, el jet privado de Taylor Swift aún permanecía en pista, donde después del arribo de las minivans, cinco personas obstruyeron la visión con paraguas negros, dejando en duda la presencia de la cantante, relató Associated Press.

Incluso, varios usuarios de redes sociales han seguido los pasos del avión de cantautora de 34 años, puesto que su largo viaje no impediría que llegue a tiempo al Super Bowl LVIII, ya que le beneficiaba la diferencia horaria con la Unión Americana.

Y es que Taylor Swift ‘ganaría un día’, puesto que, si sale en la noche de Japón, arribaría a Las Vegas en la tarde del sábado 10 de febrero, recordando que hay una diferencia horaria de 17 horas entre dichas ciudades.

De esta manera, la múltiple ganadora de premios musicales no tendrá ningún problema para asistir al Super Bowl LVIII, y así, apoyar a su novio, Travis Kelce, en la disputa del Trofeo Vince Lombardi ante San Francisco 49ers el domingo 11 de febrero.