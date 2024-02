Robert Dante Siboldi: Concacaf y Libertadores, mismo valor.

Tigres de la UANL recibirá este próximo Miércoles 14 de Febrero al Vancouver Whitecaps de la MLS por la primera ronda de la Concacaf Champions Cup en el Estadio Universitario.

Los Tigres comandados por Robert Dante Siboldi consiguieron un empate importante en el juego de ida y ahora deberán finiquitar la serie para avanzar a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024.

Los felinos contaran con todo el apoyo de la fiel afición de Tigres que hará estallar el Volcán buscando presionar desde el minuto 1 a los rivales, y así, vivir otra noche mágica de competición internacional.

Robert Dante Siboldi compara Concacaf con Conmebol Libertadores

Decir que la Copa Libertadores es el torneo más prestigioso del continente no es ningún secreto. Por la tradición de sus clubes, el color de las tribunas o la competitividad de sus compromisos. Y si bien supera en muchos aspectos a la Concacaf, lo cierto es que el certamen más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tiene ciertas características que lo sitúan por encima de la competición organizada de la Conmebol.

«Es un torneo internacional, es un torneo que te lleva a lo máximo para cada club, el participar en un MDC, entonces, es importante como la copa libertadores, también de ahí sale un rival para el mundial quiere decir que e igualdad de condición, por eso la tomamos con total seriedad, si tenemos un plantel vasto, competitivo en cada una de las líneas, al final la competencia que hay hace que eso se eleve, la rotación que intentamos para que todos tengan participación y el equipo en diferentes circunstancias sepan lo que tengan que hacer y sin fuera de ritmo, eso hace que sea un equipo competitivo no solo once nada más, puede jugar cualquiera en cualquier momento, llevamos el control del desgaste, todo lo que tengamos a la mano para utilizar y medir las cargas físicas en los entrenamientos y partidos estamos analizando y viendo, de ahí el análisis del rival hace que nosotros armemos un once para cada partido». Robert Dante Siboldi en conferencia

Historial de Enfrentamientos entre Tigres y Vancouver Whitecaps

Concacaf Champions Cup 2024 | Vancouver Whitecaps 1 – 1 Tigres | Primera Ronda (Ida)

Leagues Cup 2023 | Tigres 1 – 1 Vancouver Whitecaps | Dieciseisavos de Final

Concacaf Champions League 2016/17 | Vancouver Whitecaps 1 – 2 Tigres | Semifinal (Vuelta)

Concacaf Champions League 2016/17 | Tigres 2 – 0 Vancouver Whitecaps | Semifinal (Ida)

Cuando y a qué hora será el encuentro Tigres y Vancouver Whitecaps

El partido de vuelta entre Tigres y Vancouver Whitecaps por la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2024 se disputa este 14 de febrero en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.