Santiago Ormeño revienta a Chivas y recuerda su paso “amargo” por el rebaño

El jugador de la Franja Santiago Ormeño no le fue nada bien en su paso por el rebaño sagrado y explico lo difícil que fue su estancia.

En entrevista por TUDN, Santiago Ormeño confeso que él no sintió un recibimiento bueno por parte de la afición tapatía, esto debido a que cuenta con doble nacionalidad y por haber elegido representar a la Selección de Perú en lugar de jugar con México.

“No ser bienvenido nunca es grato, ¿no? Pero pues soy un profesional y es parte del asunto. A la gente le costaba entender el tema de que tengo las dos nacionalidades y no lo vieron bien. No me recibieron bien. Y pues no termine logrando quedarme ahí. Tuve que salir”, comento Santiago Ormeño.

“Lo que si estoy seguro es que fui conejillo de Indias.

Yo recibí todos los huevazos y los Jitomatazos y ahora ya, como ya sucedió, ya no lo ven tan mal o lo comenzaron a aceptar. Pero a mí me tocó ser el primero”, señalo Ormeño.

Ormeño dejó en claro que hoy está concentrado en recuperar su gran nivel con la Franja del Puebla y así poder ser considerado con la Selección Peruana y jugar la Copa América y la Copa del Mundo en 2026.

“Pues que esperen de mi la verdad, no sé, pero yo espero de mi al nivel para poder representar a mi país y poder ir a la Copa América y después pensar, por qué no, en un Mundial, eliminatorias”. Finalizo Ormeño.